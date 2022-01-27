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BOTAŞ BİR AN ÖNCE BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMALI

BOTAŞ BİR AN ÖNCE BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMALI
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
BOTAŞ BİR AN ÖNCE BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMALI
ATSO Başkanı Davut Çetin, bir ülkede elektrik kesintisi nedeniyle bütün sanayi sektöründe üretimin durmasının normal bir durum olmadığını, yaşanan belirsizliğin bir an önce sona ermesi gerektiğini bildirdi.
Doğal gaz ve elektrik tedarikinde kesintilerin ötesinde kaotik bir belirsizlik yaşandığını belirten Davut Çetin açıklamasında şunları kaydetti;
“Doğal gaz sıkıntısı sanayi sektörü doğal gaz ve elektrik tedarikinde kesintilerin ötesinde kaotik bir belirsizliğe yol açmıştır. Perşembe günü genel bir açıklama yapılması, arkasından sanayi ve elektrik üretiminde %40 doğal gaz kesintisi, onun ardından 3 günlük elektrik kesintisi uygulanacağının bildirilmesi kaotik bir belirsizlik yaratmış, firmalar birkaç gün içinde üretimi durdurmak zorunda kalmışlardır. Bir ülkede bütün sanayi sektöründe üretimin bir anda durması normal bir durum olmayıp, bir plansızlığa işaret etmektedir.
ULUSAL ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI
Hafta sonunda Bakanlıklar ve TOBB arasında yapılan istişare toplantısı sonrasında üç sektörde kısıntının kaldırılması da olumlu bir adım olmakla birlikte yine plansızlık sorununu göstermektedir. Kesintisiz çalışması gereken üretim bantlarının bir gün, üç gün veya birkaç saat durması konutlardaki kesinti gibi değildir, bazı sektörlerde telafisi zor kayıplara ve çok yüksek ilave maliyetlere neden olmaktadır. Bütün sanayi sektöründe çarkları durduran böyle bir kesinti yerine ulusal enerji tasarrufu ile sanayide üretimin devam etmesi sağlanmalıydı, acil olarak bu yönde önlemlere geçilmelidir. 
EPDK verilerine göre geçen yıl Ocak ayında doğal gazın %43’ünü konutlar, %22’sini elektrik santralleri, %5,9’unu Organize Sanayi Bölgeleri, %4,2’sini ticarethaneler, %4’ünü resmi daireler, %2,7’sini kimya, kalan kısmını, rafineriler, demir-çelik, cam, çimento gibi sektörler kullanmıştır. Bugünlerdeki tüketim dağılımının da benzer yapıda olduğunu söyleyebiliriz.
Dolayısıyla sanayide tam üretim kesintisi yerine konut, resmi daire kullanımlarında da tasarrufa gidilerek bu sıkıntının atlatılması mümkün görünmektedir. Bu tür alternatif çözümlere rağmen neden ani bir şekilde sadece sanayide enerji tedarikinin kesildiği sorusunun cevabı halen verilmemiştir. BOTAŞ yönetimi basın toplantısı yaparak kamuoyundaki sorulara cevap vermeli, belirsizliği ortadan kaldıracak bir açıklama yapmalıdır.”
 
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