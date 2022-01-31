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ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Ödül Töreni gerçekleştirdi

ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Ödül Töreni gerçekleştirdi
ANTALYA
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Tarih     : 31.01.2022
Sayı      : GS/DD/02
Konu    : Basın Bülteni
 
ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Ödül Töreni gerçekleştirdi.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Bahattin Ereş, Divan Katipliklerine de Anıl Akbağ ve Alper Demir’in seçildiği Genel Kurul’da, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert dernek çalışmaları, gelecek projeleri ve ekonomi üzerine bilgiler verdi. 2021 yılı mali tabloları ve denetim raporu üyelerin oy birliği ile ibra edildi.
Birlikte ilerliyoruz
ANTGİAD olarak çok pandemi dönemine rağmen çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Başkan Osman Sert, bu süreçte Yönetim Kurulu, Komisyonlar ve ANTGİAD üyelerinin büyük bir fedakarlık ile çalıştıklarını iletti. Üyelerinden aldıkları güç ile Yönetim Kurulu olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve bu çalışmaların karşılığını her geçen gün yaptıkları projelerle aldıklarını ifade eden Başkan Sert, “Bizler büyük bir Aileyiz. Ben ve Yönetim Kurulu’nda bulunan arkadaşlarımız sizlerin bizlere verdiği güçlü destek ile üretiyoruz. Yaptığımız her proje, attığımız her adımda ANTGİAD’ı bir adım daha ileri götürüyoruz. Birlikte ilerliyoruz” dedi.
ANTGİAD bu kenti, gençliği, enerjiyi temsil ediyor
ANTGİAD’ın başta gençlik olmak üzere kentin her alanında projeler ürettiğini ifade eden Başkan Osman Sert, “ANTGİAD bu kenti, gençliği, enerjiyi temsil ediyor. ANTGİAD bu kentin ve ülkenin geleceğini temsil ediyor. Bugün burada bizler büyük bir sorumlulukla ve özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gençlikten aldığımız enerjimizi yansıtıyoruz. Ben tüm ANTGİAD aileme ortaya koydukları bu dinamizm ve enerji için çok teşekkür ediyorum. Bu kenti, bu ülkeyi bizler daha iyiye taşıyacağız. Bizler geleceğin ta kendisiyiz” diye konuştu.
Antalya ekonomisi yeni bir yol çizmeli
Ekonomi üzerine konuşmasına devam eden Başkan Osman Sert, Antalya ekonomisinin pandemide yaşadığı sıkıntının izlerinin az da olsa devam ettiğini ifade etti. Kent ekonomisinin güçlenmesi için artık yeni adımlar atılması gerektiğini de ifade eden Başkan Osman Sert, “Yarın pandemi etkisi bitecek başka bir şey başlayacak. Turizm dünyanın her yerinde pamuk ipliğine bağlı bir sektör. Tarım dünyada farklı bir noktaya geldi. Artık ne ürettiğine değil, nasıl ürettiğine bakıyorlar. Antalya gibi bir güneşin en çok alındığı kentte bile enerji problemi hissediyoruz. Antalya enerjisini güneşten almalı, Antalya tarımsal üretimi teknolojiyle birleştirip özel ürünler ile katma değer yükseltmeli, Antalya turizmde çeşitliliği artırmalı 12 ay yüksek kaliteli turizm projeleri üretmeli. Bunlar Antalya’nın geleceği. Bizlerin geleceği. Bizler hepsi için fikirler üretmeye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Osman Sert’in konuşmasının ardından 2021 yılı faaliyet raporu hakkında Genel Sekreter Serkan Sarıdaş, üyeleri bilgilendirdi. Sarıdaş’ın ardından komisyon başkanları söz alarak yapılan çalışmaları aktardı. Bilişim, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Komisyonu,  Eğitim ve Kariyer Komisyonu,  Mali Kaynak Yaratma ve Ortak Girişim Komisyonu,  Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu ve Üye Alım Komisyonlarının raporlarının da okunduğu Genel Kurul’da, Dernek Saymanı Uğur Can Karakuş'un sunumunun ardından 2021 yılı mali tabloları ve denetim raporları oy birliği ile ibra edildi.
 “ANTGİAD Ödül Töreni 2022“ 
Genel Kurulun ardından Antgiad Ödülleri sahiplerini buldu.
 
Belirlenen kategorilerde 2021 yılı için yapılan değerlendirmeler sonucu kazananlara ödülleri takdim edildi.
ANTGİAD Ödülleri ilgili kategori ve kazanan firmalar;
SGK -En Fazla İstihdam Sağlayan Firma Kategorisi ödülü Mevlana Petrol Ltd.Şti.
ANTGİAD İnovasyon Ödülü Khartalya Ürünleri Ltd. Şti.
ANTGİAD İnovasyon Ödülü TSR Orman Ürünleri
ANTGİAD İnovasyon Ödülü Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ödülü Serenad Turizm ve  Tic. Ltd. Şti
Ayrıca Dernek aktif üyeliğinde 15. yılını dolduran Bülent Sağıroğlu'na teşekkür plaketi Başkan Osman SERT tarafından takdim edilerek çekilen toplu fotoğrafın ardından program son buldu.
 
Saygılarımla, 
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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