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ANTGİAD Başkanı Sert’ten 29 Ekim mesajı

ANTGİAD Başkanı Sert’ten 29 Ekim mesajı
ANTALYA
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Tarih  :28.10.2021
Sayı    : GS/DD/25
Konu   : Basın Bülteni
 
ANTGİAD Başkanı Sert’ten 29 Ekim mesajı
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin gençleri olarak her şart ve koşulda Cumhuriyet değerlerine ve ilkelerine sadık kalacaklarını belirten Başkan Osman Sert, “Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz bir kale ve ulu bir çınardır. Cumhuriyet bizlere verilmiş en büyük armağandır ve en kıymetli emanettir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
Cumhuriyet Yüce Türk Milleti’nin egemenliğini sonsuzluğa taşımıştır
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutladıklarını ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, mesajında şunları kaydetti;
“Cumhuriyet, Türk milletinin Ulu Önder Büyük Atatürk önderliğinde verdiği benzersiz mücadelenin, birlik olmanın ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir başyapıttır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dehası, liderliği ve cesur kararları sayesinde Kurtuluş Savaşı’nda tarihi bir başarı elde edilmiştir. Ardından Büyük Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği ve ‘en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, Yüce Türk Milleti’nin egemenliğini sonsuzluğa taşıyan bir adım olmuştur.
Gençler olarak Cumhuriyet hedeflerine durmadan yürüyoruz
Cumhuriyeti emanet almış gençler olarak Ulu Önder’in bizlere gösterdiği hedeflere durmaksızın ilerlemekte ve bu yolda hız kesmeden yürümekteyiz. Ulu Önder Büyük Atatürk, ‘Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir’ diyerek bizlere çok önemli bir görev verip benzersiz bir emanet bırakmıştır. Biz de ANTGİAD olarak aldığımız bu emaneti daha ileriye taşımak ve yüceltmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.
Hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyet küllerinden yeniden doğan bir milletin çok büyük zorluklar içerisinde verdiği mücadele ile kurulmuş bir eserdir. Ülke olarak son 2 yıldır zor günlerden geçmiş olsak da bizler Cumhuriyet gençleri olarak bu süreci Atalarımızın yaptığı gibi mücadelemizi artırarak sürdürdük. Gençlere bir kütüphane hediye ettik. Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük. Gençlere istihdam sağlamak için projeler ürettik. ANTGİAD olarak bu süreçte iş hacmimizi ve istihdamımızı artırdık.
Türk Gençliği olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz
ANTGİAD olarak ülkemize yakışan, gençleri yukarı taşıyan projelerle yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve hedeflerinin üzerine daha büyüklerini yapmak, önümüzdeki süreçte bizlerin en temel önceliği olmuştur. Bu bağlamda ekonomi, kültür, sanat, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha yukarı taşınması için çalışıyoruz. Türk Gençliği olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz.
Bilindiği üzere Cumhuriyetimiz 2 yıl sonra 1 asrı geride bırakmış dev bir çınar olacak. Bu süreçte dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini almış, en gelişmiş demokratik standartları yakalamış, gençliği ile dünya çapında başarılar yakalamış bir Türkiye’ye ulaşılması, bizlerin en büyük uğraşıdır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Büyük Atatürk, gençlere hitaben; ‘Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe ahdetmişsiniz. İşte ben bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir. Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz’ diyerek bizleri yorulduğumuz zaman bile durmamaya teşvik etmiş ve cesaretlendirmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm ülkemizin ve özellikle de parlak geleceğimizin mimarı gençlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
 
 
 
Saygılarımla,
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
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