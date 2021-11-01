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Antalya'da Gençler Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

Antalya'da Gençler Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
Tarih  : 01.11.2021
Sayı    : GS/DD/26
Konu   : Basın Bülteni
 
 
Gençler Cumhuriyet coşkusunu yaşadı
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü düzenledikleri Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Kutlamada konuşan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bizlere Ulu Önder Atatürk’ün emanet ettiği bugün Türk Milleti’nin en büyük bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılı. Kutlu ve sonsuz olsun. Bizlere Cumhuriyeti bırakan başta Büyük Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi özlem ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü sebebiyle düzenlenen ANTGİAD Cumhuriyet Balosu üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Üyelerin yanı sıra Yörük Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Aykut Ege’nin de katıldığı kutlamada bir konuşma yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Cumhuriyet Bayramını üyeleriyle kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Atatürk Cumhuriyeti biz gençlere armağan etmiştir
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Büyük Atatürk, Cumhuriyeti bizlere yani gençlere emanet etmiştir diyen Osman Sert, “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır” demiştir Büyük Atatürk. Bizler de Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yolunda yürümeyi kurulduğumuz ilk günden bu yana vazgeçmeden ve bütün kararlılığımızla devam ettiriyoruz. Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olarak bu mirası gelecek nesillere aktarmak için sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bilimin ve aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz
ANTGİAD’ın 170’e yakın üyeye ulaşmış bir dernek olduğunu söyleyen Başkan Sert “Bize yol gösterici olan Cumhuriyetin, bilimin ve aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz. Yarattığımız istihdam, iş hacmimiz, üretimimiz ile ülkemizin ekonomisine sınıf atlatmak ve ülkemizi daha ileri götürebilmek için tüm üyelerimiz var gücüyle çalışmakta, üretmekte ve katma değer yaratmaktadır. Hepimiz bunların yanında ANTGİAD çatısı altında yine bir değer yaratabilmek için bir arada çalışmalarımızı sürdürüyoruz”  dedi.
Antalya için çalışmak Cumhuriyet için çalışmak demektir
ANTGİAD olarak başta Türkiye sonrasında Antalya için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Sert, “Bu şehre dokunmak bu şehri yüceltmek ve yükseltmek, Cumhuriyeti yüceltmek ve yükseltmektir. Biz gençler daha çok çalışarak Cumhuriyeti ileri götüreceğiz. Emanetimize sahip çıkacağız. Emanetimizi en güzel şekilde bizden sonraki nesillere aktaracağız. Buna ben hepimiz adına söz verebilirim. Bundan eminim ve en ufak bir şüphem dahi yoktur” diye konuştu.
Sözlerine Cumhuriyetin 100’üncü yılına 2 yıl gibi kısa bir süre kaldığına değinerek devam eden Başkan Osman Sert, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına bildiğiniz gibi 2 yıl kaldı. ANTGİAD olarak ekonomi, kültür, sanat, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha yukarı taşınması için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Gençlik olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Osman Sert’in ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü’nün Cumhuriyet konseri ile devam eden kutlamanın sonunda ANTGİAD’ın gelenekselleşen 29 Ekim pasta kesimi gerçekleştirildi.
 
 
 
Saygılarımla,
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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