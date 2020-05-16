Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.Aralarında husumet bulunan ve Gültepe Mahallesi'nde karşılaşan N.S. ile M.A.K. tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S'nin av tüfeğiyle M.A.K'nin içinde bulunduğu otomobile ateş ettiği öne sürüldü.Yaralanan M.A.K, aracıyla gittiği Sarılar Mahallesi Çakalderesi mevkisindeki akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi.Özel hastaneye kaldırılan M.A.K, hayati tehlikesi bulunduğu için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Şüpheli N.S. gözaltına alındı.