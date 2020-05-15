ANTALYA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi üyeleri, dar gelirli vatandaşların iki bakkaldaki borçlarını kapattı.

Şube Başkanı Mustafa Durusoy, yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı'dan miras kalan geleneği ilçede yaşatmak istediklerini bildirdi.

Genel merkezlerinin başlattığı uygulamaya Alanya olarak katıldıklarını vurgulayan Durusoy, "İki farklı marketten veresiye defteri satın aldık. Rabb'im kabul buyursun inşallah. Bu ecdat geleneğini bize yeniden hatırlatanlara teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ödeme yapılan iki bakkalın camına "Bu markette 12 Mayıs 2020 gününe kadar borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir." yazısı asıldı.



