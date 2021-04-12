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Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü'nün Ramazan Ayı Mesajı

Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü'nün Ramazan Ayı Mesajı
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Isparta Düğün Salonları
Allah’a şükürler olsun ki, bir Ramazan Ayına daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluk bizlere peygamber efendimizin emanet, ecdadınsa miras bıraktığı geleneği yaşatıyor olmanın mutluluğudur. Bizde Ramazan Ayı hiç şüphesiz sadece aç kalmak olarak anlaşılmadığı gibi, bir günü iki öğüne sıkıştırıp yemek içmek olarakta anlaşılmaz. Bizde Ramazan oruçtan da fazlasıdır aslında. Peygamber efendimizin sünneti ve Türk töresi, asırlarca süren etkileşimle harmanlanmış ve başka hiçbir millete nasip olmayan bir sentezi ortaya çıkarmıştır. Bu gelenek son olarak mirasını devraldığımız Osmanlı geleneğinin o büyük şemsiyesidir. Tüm İslam alemince Ramazan ayının önemi malumsa da, Ramazan-ı Şerif’in tadı bu şemsiye altında daha bir başkadır. Zira İslam’ın ve bu toprakların öz kültürünün harmanlanarak ortaya çıkardığı yüksek idrak seviyesi, Ramazan ayında en üst düzeyine ulaşır. Yardımlaşmalar artar, ziyaretler çoğalır ve camiler dolar taşar. Tarifsiz bir Ramazan huzuru sarar bütün memleketi. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki, içinde bulunduğumuz pandemi şartları dolayısıyla Ramazanı Ramazan yapan tüm bu değerlerden uzak olmak zorundayız. Ve ne üzücüdür ki, pandeminin birinci Yılını geride bırakmamız sebebiyle bu şartlar altında geçireceğimiz ikinci Ramazan-ı Şerif. Alacağımız tedbirler sayesinde bir üçüncüsünü yaşamayacak ve pandemiyi inşallah 2021 yılında bırakacağız. Ramazan Ayı boyunca Tüm vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını, dikkatli ve tedbirli davranmalarını rica ediyorum. Zira bu topraklarda Ramazan, Sıla-i Rahimsiz olmaz. Camiler dolup taşmadan, başımızda büyüklerimiz olmadan olmaz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.


Bir 1 kişi ve şunu diyen bir yazı 'HOŞGELDİN ONBİR AYIN SULTANI Ramazan Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi en içten dileklerimle kutlar ülkemize milletimize bolluk bereket ve hayırlar getirmesini Cenab-i Allah'dan niyaz ederim Αν. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ Yalvaç Belediye Başkanı belediyeyalvac yalvacbelediye yalvacbeltr yalvacbelediyesl www.yalvac.bel.tr Info@yalvac.bel.tr' görseli olabilir
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