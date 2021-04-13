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​Evinizi doğru aksesuarlar ile güzelleştirmenin püf noktaları

​Evinizi doğru aksesuarlar ile güzelleştirmenin püf noktaları
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Isparta Düğün Salonları
Evinizi doğru aksesuarlar ile güzelleştirmenin püf noktaları
Sıradan görünen pek çok mekan doğru seçilmiş aksesuarların sihirli dokunuşlarıyla ihtişamlı bir görünüme bürünüyor. Dekorasyonda ölçülü ve dengeli olmak ilk dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Peki, iç mekanlarda doğru aksesuar kullanımı nasıl olmalı? Koleksiyonlarıyla yaşam alanlarını güzelleştiren CaddeYıldız Mobilya'nın iç mimarları, dekorasyonda aksesuar kullanımının püf noktalarını sizler için sıralıyor.
1. Ölçülü ve dengeli olun
Tadıyla ve görüntüsüyle kusursuz bir pasta düşünün... Bu pastayı güzelleştiren unsurların başında hiç şüphesiz kreması gelir değil mi? Ancak krema ölçüsünden biraz şaşacak olursa pasta kusursuzluğunu yitirir. Dekorasyonda aksesuarın önemi de tıpkı pasta ile krema ilişkisi gibidir. Doğru aksesuar kullanımı evleri bir sanat eserine dönüştürürken, hatalı seçimler evleri boğucu ve yorucu mekanlara çevirebilir. Bu sebeple aksesuar seçimlerinizde ölçülü ve dengeli olmak önem taşır. Evinizde estetik bir atmosfer yaratmak için seçtiğiniz dekoratif nesnelerin odaya uygun tasarım, şema ve renkte olduğuna emin olun. Odanın mevcut ambiyansıyla uyumsuzluk yaratacak, odanın hakim renklerine tezat oluşturacak aksesuarlar seçmemeye özen gösterin. Aksesuarları bir alan içinde yaymanın objelerin görsel etkilerini azaltacağını, küçük alanları büyük nesnelerle veya aksesuarlarla doldurmanın ise odanızı sıkışık bir hale getireceğini unutmayın.
2. Alışverişlerinizde aksesuara harcayacağınız bütçeyi önceden ayırın
Raflar, saatler, tablolar ve çerçeveler; aynalar, biblolar, halılar ve kırlentler; objeler, avizeler, aplik ve abajurlar... Düşünülmesi gereken ne çok detay var değil mi? Ancak yeni bir eve taşınırken ya da evi yenilerken yapılan ihtiyaç listelerinde aksesuar genelde son sıralarda yer alır. Alınması gerekenler alınıp sıra aksesuarlara geldiğinde ise dekorasyon için ayırdığınız bütçeden pek bir şey kalmamış olabilir. Bu sebeple size önerimiz dekorasyon için harcayacağınız bütçenin bir bölümünü en başta aksesuarlara ayırmanız olacaktır. Bu sayede eşsiz mobilyalarla dekore ettiğiniz evinizin donuk ve boğucu bir alan haline gelmesini önlemiş olursunuz.
3. Eviniz sizi yansıtsın
Evinizi dekore ederken onun sizin yaşam alanınız olduğunu unutmayın. Aksesuarlarınızı evinize gelme ihtimali olan misafirlere göre ya da genel kalıplara göre değil, kişisel zevk ve ilgilerinize göre seçin. İçerisinde kendiniz gibi hissedeceğiniz bir ev düşleyin ve bu hayalden yola çıkarak aksesuar seçimlerinizi; yaşam tarzınızı, kişisel zevklerinizi ve sevdiğiniz renkleri gözden geçirerek yapın. Ailenize ve anılara düşkün bir insansanız aile yadigarı fotoğraflarınızı dekoratif çerçevelerle duvarlarınıza asmaktan, tercihlerinizle kişiliğinizi yansıtmaktan çekinmeyin. Yaşamınızın çok büyük bir bölümünü geçireceğiniz evinizde sevdiğiniz şeylere sahip olmak, evinizde geçirdiğiniz anlardan çok daha fazla keyif almanızı sağlar. Bu kişisel dokunuşlar, ayrıca evinize gelen misafirlerin ilgisini çekip onlara da ilham verebilir. Aksesuar tercihlerinizle yalnızca evinizi güzelleştirmeyi değil, onu tarzınız ve zevkinizle sizi yansıtan özel bir yuvaya dönüştürmeyi hedefleyin.
4. Sevmiyor musunuz, kullanmayın!
Eviniz kendi alanınızdır. Evinizi dekore ederken estetik açıdan hoşunuza giden her şeyi koyabilirsiniz. Ancak daha önceden beğenerek aldığınız aksesuarlar bugün gözünüze güzel görünmüyor olabilir. Bu oldukça olağan bir durumdur. Evinizin düzenini değiştirmek istiyorsanız çekinmeden harekete geçin. Hoşunuza gitmeyen ama vazgeçemediğiniz aksesuarların sizi rahatsız eder hale gelmesine izin vermeyin. Bir nesne için sevgi ya da beğeni hissetmiyorsanız onu kullanmama özgürlüğünüz olduğunu unutmayın. Haydi şimdi çevrenize bir göz atın ve hoşunuza gitmeyen fazlalıklardan kurtulmak için harekete geçin.












 
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