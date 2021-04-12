Kaymakam Çelik’ten Köy Ziyareti

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, bugün öğleden sonra ilçemize bağlı Gökçehöyük Köyünü ziyaret etti.Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve İnşaat Mühendisinin eşlik ettiği Kaymakam Çelik, köy meydanında Gökçehöyük Köyü Muhtarı Hasan Yavuz ve köylü vatandaşlar tarafından karşılandı.Kaymakam Adem Çelik köylülerle sohbet edip köy halkı ve muhtardan köy ve köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı.Kaymakam Çelik, Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğince KDV Hariç 218.000,00 TL bedel ile ihale edilen ve tamamlanmak üzere olan Gökçehöyük Köyü içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.