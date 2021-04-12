Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Alanya DKMP Şefliğimiz sorumluluk alanında doğada yaralı olarak bulunan 3 adet Şahinin Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne tedavileri ve rehabilitasyonun yapılması amacıyla teslim edilmiş olup Tedavi ve rehabilitasyon süreci sonucunda tedavi edilen 3 adet Sahin Alanya Belediyesi ve Alanya DKMP Şefliğimiz tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakılmıştır. Alanya DKMP Şefliğimiz av koruma ekibinin yaban hayatını koruma ve kontrol çalışmaları aralıksız devam etmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü