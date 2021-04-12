Alanya DKMP Şefliğimiz sorumluluk alanında atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki duyarlı bir vatandaş tarafından bulunmuş olup, Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Şefliğimiz personeli tarafından başarılı bir operasyonla kurtarılmıştır. Yapılan muayene ve kontroller neticesinde hayvanda herhangi bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Aynı ekip tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakılmıştır. Alanya DKMP Şefliğimiz av koruma ekibinin yaban hayatını koruma ve kontrol çalışmaları aralıksız devam etmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü