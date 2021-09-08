SAREM’DEN TAGEM GENİŞLETİLMİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILIM

TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. İlhan AYDIN ve İhsan ASLAN, Daire Başkanları, 48 Araştırma Enstitüsü idarecileri ve SAREM adına Enstitü Müdürü Fuat BİLGİN ile Müdür Yardımcısı Gürkan KOÇER'in katıldığı TAGEM Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı Mersin ili Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.Tarımsal Ar- Ge faaliyetleri ve Araştırma Enstitülerinin çalışmalarının değerlendirdiği toplantıda Enstitü Müdürü Fuat BİLGİN kurum faaliyetleri, proje fikirleri ve Enstitü öncelikleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi.