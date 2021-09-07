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Andık, Isparta'nın yeni mesirelik alanı olacak

Andık, Isparta'nın yeni mesirelik alanı olacak
TÜRKİYE
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Kirazlıdere’den sonra yeni adres Andık Deresi
Andık, şehrin yeni mesirelik alanı olacak
 
Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan ve yıllardır kaderine terk edilen Dere Mahallesindeki Andık Deresi bölgesi yeniden düzenleniyor. Dere Mahallesi köprüsünden başlayarak Andık Deresi, şelale ve üst kısmında bulunan yeşil alan şehrin yeni mesirelik alanı olacak. Andık Deresi Mesirelik alanı ile Kirazlıdere birbirine entegre edilerek yeni ve modern bir destinasyon alanı oluşturulacak.
Bölgede yapılacak çalışmalar öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilgili başkan yardımcıları ve daire müdürleri, belediyenin teknik ekibiyle birlikte Andık Deresi bölgesinde incelemelerde bulundu. Proje çalışmalarına başlanan Andık Deresi, 2022 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.
Alanda incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2022 yılında Andık Deresi ve bölgesini şehrin yeni bir mesirelik alanı olarak faaliyete geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Bölgede yapılacak olan çalışmalar için incelemelerde ve istişarelerde bulunduklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buraya güzel bir proje hazırlayacağız ve halkımızın alternatif bir dinlenme, piknik alanı şekline dönüştüreceğiz. Andık Deresi bölgesi Kirazlıdere ile bağlantılı bir hat. Bu hattı da Kirazlıdere’ye bağlayarak, vatandaşlarımızın bu iki alana gelebilmelerini sağlayacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz burası için güzel, birkaç proje hazırlama çalışması yapacak. Karar verilen en iyi proje de buraya uygulanacak” dedi.
­Bölgede güzel bir şelalenin bulunduğunu ve bu şelalenin üzerinde de piknik alanı olarak kullanılabilecek yerlerin bulunduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın şelale üzerindeki bölgeye de çıkabilmeleri için gerekli olan altyapıyı oluşturacağız. Üst bölgeyi de piknik alanı olarak kullanacağız. Havuzların bakımları ve yenilemeleriyle, yeşilliğiyle de burada farklı bir alan oluşturacağız. 2022 yılının sonuna kadar da burayı bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.
Güzergâh üzerindeki özel mülkiyet alanlarındaki vatandaşların projenin ruhuna uygun olarak yapmak isteyebilecekleri çalışmalara da destek vereceklerini aktaran Başkan Başdeğirmen, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini kaydetti.
 
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