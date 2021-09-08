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OLMAZSA OLMAZ!...

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OLMAZSA OLMAZ!...
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
OLMAZSA OLMAZ!...
 
AŞI. AŞI. AŞI.
 
SİZLERİN, SEVDİKLERİNİZİN VE HEPİMİZİN GELECEĞİ İÇİN.
 
EĞİRDİR HALKIMIZIN VE ESNAFLARIMIZIN DİKKATİNE.
 
Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe salgın denetim sistemince oluşturulan denetim ekiplerinde 2 tane çevre sağlığı teknisyeni ile her hafta Çarşamba ve Cuma günleri ilçemiz işletmelerine yönelik denetimler yapılmaktadır.
Covid-19 pandemisinin başından itibaren sürdürülen filyasyon çalışmalarımız günlük 3 filyasyon ekibi ile 7/24 esasına dayalı titizlikle sürdürülmektedir.
İlçemizde 07.09.2021 tarih itibariyle aktif olarak takip edilen vaka sayısı 169 temaslı sayısı 155 dir.
İlçemizde covid-19 aşı çalışmalarında 07.09.2021 tarihi itibariyle toplamda 45.749 aşı yapılmıştır. Hastanemiz, aile sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüğünde randevusuz şekilde aşı çalışması yapılmaktadır. Ağustos ayında Perşembe günleri Pazar yeri  kaymakamlık meydanında aşı istasyonu kurulmuş yine aynı şekilde randevusuz aşı uygulaması yapılmıştır.Temmuz ayı boyunca 5 aşı ekibi ile bütün köyleri kapsar şekilde mobil aşı programı yapılmış; vatandaşlara sinovac, biontec aşılarının 1.2.3. dozları yapılmıştır. Ağustos ayı içerisinde de yapılan köy programı ile mobil hizmet devam etmektedir. İlçe sağlık müdürlüğümüze mhrs sistemi üzerinden veya telefonla başvuran yaşlı ve engelli vatandaşların aşıları gün içerisinde aşı ekipleri tarafından evlerinde yapılmaktadır.
Hedef nüfus:24.017
1 doz aşılanan kişi sayısı: 19.443— %81.05
2 doz aşısı tamamlanan kişi sayısı: 15.595--%65.02
3 doz aşısı tamamlanan kişi sayısı: 5129
Koronavirüs pansemisi yaklaşık 1 yıldır tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Koronavirüsten ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve yayılmasını önlemek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Bu önlemlerle birlikte toplumun aşılanması ve Covid- 19’a karşı bağışıklık oluşturulması en önemli öncelikler arasında yer alıyor.  Koronavirüs bağışıklığı konusunda yaklaşık 1 yıldır yapılan çalışmalar sonucu onaylanan aşılar sayesinde kişinin kendisini koruması ve başkalarına hastalığı bulaşma riskinin önlenmesi amaçlanıyor.
Özellikle okulların açıldığı ve çocuklarımızın uzun bir aradan sonra sınıflarına döndüğü şu günlerde çocuklarımızın okullarına devam edebilmeleri için, sizlerin, sevdiklerinizin ve hepimizin geleceği için aşı..aşı..aşı.. diyoruz. Aşı olmayan vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve aşılarını olmaya davet ediyoruz.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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