DENİZ KAPLUMLUMBAĞALARI YUVALAMA ALANI VE KUM ZAMBAKLARININ BULUNDUĞU ALANLAR TEMİZLENDİ Deniz Kaplumbağaları, taraf olduğumuz BERN (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış olup, Caretta caretta ve chelonia mydas türleri IUCN (Dünya Koruma Birliği) kriterlerine göre “Nesli Tehlikede” statüsündedir.

Bakanlığımızın 2009/10 Sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi kapsamında Alanya Demirtaş Sahili Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı olarak tescil edilmiştir. Deniz kaplumbağalarının üreme mevsimi Mayıs-Eylül ayları öncesi sahil temizliği, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılmaktadır. Temizlik çalışmalarında amaç; Deniz Kaplumbağaları Yuvalama alanlarının temizlenmesi ile Dünyada Nesli Tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan ve Demirtaş Deniz Kaplumbağaları Yuvalama alanında doğal olarak bulunan Kum Zambaklarına zarar verilmeden temizlik yapılması amaçlanmıştır. Kum Zambağı (Pancratium Maritimum) soğanlı ve nergisgiller familyasından olup beyaz çiçekli ve ortalama 3-15 cm arasında, Ağustos-Ekim aylarında açan bir çiçektir.