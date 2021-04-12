Kaymakamımız Onur Alimoğlu'nun Ramazan Ayı Mesajı

İslam dünyasında ayrı bir yeri olan ve içerisinde Kadir Gecesi ile birlikte birçok güzelliği barındıran mübarek Ramazan ayına erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bir ay boyunca Yüce Allah’ın insanlara bahşettiği, en güzel ibadetlerimizden olan oruç ile hem nefsimizi, hem de vücudumuzu terbiye edeceğiz. Zaten Türk halkımızın örf, adet, gelenek ve göreneklerinin de temelini oluşturan paylaşma ve yardımlaşma duygularımızı daha da kuvvetlendireceğimiz mübarek Ramazan ayında, yardımsever halkımızın iftar sofralarını özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla daha çok paylaşacağına yürekten inanıyorum. Maddi ve manevi paylaşmanın ulviliğini tatmış olan Gelendost'lu hemşerilerime, Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm halkımızın orucun mükâfatı olan Ramazan Bayramı’mıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde erişmelerini Yüce Allah’ımdan niyaz ediyorum.

