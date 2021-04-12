Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in

Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajı



Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı ve özlemle beklediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşma ve dayanışma örneğini en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmaktır.



Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum.



Yaptığımız ibadetlerin yanı sıra elde olanın paylaşıldığı, birlik, beraberlik, hoşgörü ve kardeşlik duygusunu en derinden hissettiğimiz bu mukaddes Ramazan Ayının, bir yıldan uzun bir süredir yaşadığımız korana virüs sürecinin son bulmasına, toplumun sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine vesile olmasını dilerim.



Korona virüs salgını dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı, yarınlarımıza daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde ulaşabilmek adına daha dikkatli olmaya, alınan kararlara harfiyen uymaya davet ediyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle sabır ve manevi duygular içinde tutulan oruçlarımızın ve yapılan tüm ibadetlerimizin Cenabı-ı Hak tarafından kabul edilmesini niyaz ediyor, bu mübarek ayın hayırlara vesile olması dileklerimle, hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum.