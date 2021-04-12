Isparta Milletvekili Özel’den İl Müftüsü Şahin’e Ziyaret

Isparta Milletvekili Anayasa Komisyonu Üyesi Recep Özel, yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle İl Müftüsü Bayram Şahin’i makamında ziyaret etti.Ziyarette, Milletvekili Recep Özel; “Tüm ülkemizde olduğu gibi Isparta’ da Ramazan Ayı’nın çok iyi ve huzurlu geçmesini diliyoruz. Temennimiz Tüm İslam ülkelerindeki din kardeşlerimizin de aynı huzura kavuşmasıdır” dedi.Müftü Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Özel’e teşekkür etti ve Ramazan Ayı’nda yapılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.Ziyaret sonrası Milletvekili Recep Özel, tüm müftülük personelini odalarında ziyaret ederek, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ