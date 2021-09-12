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Isparta Haber: Zabıtamız 7/24 vatandaşımız için çalışıyor

Isparta Haber: Zabıtamız 7/24 vatandaşımız için çalışıyor
TÜRKİYE
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Zabıtamız 7/24 vatandaşımız için çalışıyor
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Haftası dolaysıyla, müdürlük personelini ziyaret etti ve haftalarını kutladı. Başkan Başdeğirmen, Zabıta personelinin büyük bir özveri içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.
Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195’nci yıldönümü dolayısıyla, Zabıta Müdürlüğü personelini, belediyenin yeni hizmete sunmuş olduğu hizmet binasında ziyaret eden ve personelin haftasını kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “Yüce Rabbim nice 195 yılları ülkemize, devletimize yaşatmayı, sizlere de hayırlı görevler yapmayı nasip etsin” dedi.
Türkiye’nin ve dünyanın koranavirüsü dolayısıyla zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu süreçte Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün de üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığını söyledi. Başdeğirmen, “Zabıtamız, şehrimizin huzurunu, sükunetini sağlayan bir sistem içerisinde çalışıyor. Pandemi sürecinde de vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşayabilmeleri için maskelerin dağıtımı, kontrolü, pazaryerlerine maskesiz giriş ve çıkışların yapılmaması, ateş ölçümü gibi çok sayıda görevleriniz oldu” ifadelerinde bulundu.
Zabıtanın önemli bir birim olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, personelin ayrıca şehrin içerisinde kolluk kuvveti olarak da önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, “Bunların içerisinde vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri için denetimlerde bulunuyorsunuz, etiket kontrolleri yapıyorsunuz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendiriyorsunuz” şeklinde konuştu.
Zabıtanın seyyar satıcılar ile ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, şehir merkezi ile mahalle aralarında denetimler yaptığını ve bunların önlendiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, ayrıca yol kenarlarında, cami önlerinde ve trafik ışıklarında para toplayan kişilerle mücadele edildiğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Sonuçta 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın şehrimizde en rahat şekilde yaşayabilmeleri için gerekli çalışmalarınızı sürdüren bir birimimizsiniz. Çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Belediye Başkanı olarak yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Göreve gelmeleriyle birlikte zabıta personelinin görev yaptığı sırada kullanması amacıyla yaka kameraları aldıklarını ve bunun kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu sayede çok sayıda haksız suçlamanın da önüne geçildiğini belirtti. Zabıtanın çalışması esnasında vatandaşın ‘zabıta bana hakaret etti, kötü söz söyledi’ gibi şikayetlerinin de kameralar vasıtasıyla incelendiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Göreve geldiğimizde böyle bir uygulama yoktu. Yaka kamerası uygulamasına geçildikten sonra sizler de rahatladınız. Burada teknolojiyi çok iyi şekilde kullanmak durumundayız. Yine birçok ilde olmayan termal ısı ölçer kasklar aldık. Bu kasklar sayesinde pazaryerlerinde vatandaşlarımızın ateşini ölçebiliyorsunuz. Yine bu kasklardaki kameralar sayesinde yaşanan olumsuzlukları da daha sonra görme imkânımız oluyor. Bu yüzden yaka kameraları da çok önemli. Araçlarımızla, motorize ekiplerimizle şehrimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Allah kazasız, zararsız, ziyansız, sağlıkla, sıhhatle bu hizmetleri verebilmeyi nasip etsin. Yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve kuruluş yılınızı kutluyorum” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in haftalarını kutlamasından ve ziyarete gelmesinden dolayı şahsı ve personeli adına teşekkür eden Zabıta Müdürü Hilmi Efe de “Başkanım, bizleri bu haftamızda ziyaret ederek, vermiş olduğunuz değerden ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizlerin de bahsetmiş olduğunuz gibi yaka kameraları bizlerin en zor zamanımızda kurtarıcımız olmakla beraber, diğer kurumlarla birlikte ortaklaşa yaptığımız görevlerde de çok faydalı oluyor. Yakın zamanda yaşadığımız bir olayda, polis arkadaşlarımız bir olaya müdahale ederken bizim arkadaşlarımızda orada oluyor. Polis arkadaşlarımız çirkin bir iftiraya maruz kalıyorlar. Bizim arkadaşlarımız her zaman kayıt altında hareket ettiklerinden dolayı bu kayıtlar polis arkadaşlarımız için de oldukça faydalı oldu” dedi.
 
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