GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta’nın kalbindeki ITKM inşaatının kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı

Isparta’nın kalbindeki ITKM inşaatının kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Milletvekili Özel ve AK Parti Teşkilatları
ITKM inşaatında incelemelerde bulundu
        
 
Isparta’nın kalbindeki ITKM inşaatının kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı. Diğer kısımların tamamlanması için dış imalatlarla birlikte 350’nin üzerinde işçi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITKM inşaatında incelemelerde bulundu. Heyete AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatları da eşlik etti.
 
 
Şehrin geçen 23 yılına damga vuran ve bugüne kadar kamuoyunda ‘bitmeyen inşaat’, ‘yılan hikâyesine dönen inşaat’, gelin arabalarında kullanılan ‘aşkımız ITKM inşaatı gibi bitemesin’ şeklinde yazılara konu inşaat tamamlanmak üzere.
 
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldikten sonra üzerinde en fazla mesai harcadığı konuların başında gelen ITKM inşaatının Pazar Cami kısmı 2019 yılının Ramazan Ayında Kadir Gecesinde hizmete açılmıştı. Kültür Merkezinin inşaatında ise sona yaklaşıldı. 350’nin üzerinde işçinin çalıştığı inşaatta AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, belediye meclisi üyeleri, başkan yardımcıları ve teşkilat yönetimleri incelemelerde bulundular.
 
ITKM inşaatının kültür merkezi, Pazar Cami ve diğer inşaat alanlarında incelemelerde bulunan AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, inşaatın son durumuyla ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
 
AĞUSTOS AYINDA KİRACILARIMIZI AVM’YE ALMAYI HEDEFLİYORUZ
 
Mayıs ayı sonuna kadar ITKM’nin Kültür Merkezi bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini belirten yüklenici firmanın Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Esra Süslü, “Ağustos ayının sonuna kadar AVM’yi kiracılarımıza teslim etmek istiyoruz”  dedi. Süslü, “27 Nisan’da başlamış olduğumuz maratonun sonuna yaklaşmaktayız. 2 aylık daha yoğun bir çalışmamız var. 26 Mayıs’ta konferans salonlarını, kültür merkezini ve ortak alanlarımızı açmayı planlıyoruz” ifadesinde bulunurken, diğer alanların çalışmalarının da kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlattı. Süslü, “Mayıs ayı sonunda misafirlerimizi, Ispartalılarımızı ağırlayabileceğiz. Dış imalatlarımız dahil yaklaşık 350 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz Ağustos ayının sonu gibi burayı tamamlamayı istiyoruz. Eylül ayını kaçırmadan ki, kiralamalarda bir eylül ayı konsepti var. Amacımız bu sezonu kaçırmadan bu AVM’yi kiracılara teslim edebilmek” görüşlerinde bulundu.
 
 
YAPARSA AK PARTİ VE ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN YAPAR
 
Isparta’ya çok güzel bir yaşam alanı kazandırıldığına dikkat çeken AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, “Burayı yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Şükrü Başdeğirmen yapar” diyerek şunları söyledi:
 
“Gelinen şu aşamada görüyoruz ki, AK Parti Belediyeciliğinin, Şükrü Başkanımızın ve vekillerimizin büyük gayretleri neticesinde Isparta’ya çok güzel bir alışveriş merkezi kazandırılmak üzere. Burada alelade bir inşaat çalışmasını tamamlamak değil, Isparta’mıza, hemşehrilerimize yakışır şekilde bir inşaatın tamamlanması söz konusu. Isparta’mız çok büyük bir değeri inşallah Şükrü Başkanımızın zamanında kazanacak. Biz AK Parti Belediyeciliği olarak seçimlere girerken bir söz söyledik. ‘Burayı yaparsa Şükrü Başkan yapar, yaparsa AK Parti yapar’ dedik. İnşallah başkan beyin imzası, AK Parti teşkilatının, belediyeciliğinin imzası ile burası hizmete sunulacaktır”
 
BİTİRİLMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİLİYOR
 
AK Parti Isparta İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan da, AK Parti’nin ve Başkan Başdeğirmen’in ITKM’nin bitirilmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Armağan, “Burayı gerek partimizin, gerek belediye başkanımızın en önemli icraatlarından birisi olarak değerlendiriyoruz. ITKM’nin bitirilmesi Şükrü Başkanımıza nasip olacak. Isparta’ya sosyal donatı alanı ve alış veriş merkezi olarak şehrimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” görüşlerinde bulundu.
 
AMACIMIZ ITKM’Yİ ISPARTA’NIN GÜNDEMİNDEN DÜŞÜRMEK
 
Amaçlarının ITKM inşaatını Isparta’nın gündeminden düşürmek olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ağustos ayı içerisinde kiracıların buraya girmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.
ITKM’de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Teknik heyet ve çalışanlar burada fedakarca, mesai mefhumu olmadan çalışıyorlar. TMSF’nin ve inşaat firmasının, bizlerin amacı buranın artık gündemden düşmesi. Arkadaşlar burasının problemlerinin çözülmesi için çok büyük gayret gösteriyorlar. Teknik heyette bulunan arkadaşlar şehir dışından geldiler. Burada vatandaşların söylemlerini gördüler. ‘bitmeyen inşaat’, ‘yılan hikayesine dönen inşaat’, ‘aşkımız ITKM gibi bitmesin’ diye gelin arabasına yazılan bir inşaat artık bitmek üzere. Ağustos ayında kiracıların buraya girmesini hesaplıyoruz, eylül ayında da vatandaşlarımızla burada alışveriş yapmaya başlayacağız. 7600 metrekarelik Kültür Merkezimiz de son derece modern bir şekilde yapıldı. Kültür Merkezimiz daha önce tamamlanacak. Kültür Merkezinin etkinlik alanının çok daha farklı olduğunu gösterebilmek adına arkadaşlarımız o bölümün dış cephe kaplamasını ayrı bir şekilde yapıyorlar.  Kültür Merkezi dış cephe kaplama işi de bitmek üzere. 10 gün içerisinde de dış cephe tamamlanmış olacak. Tabi ki, 23 yıllık bu problemi bitirmek bizlere nasip olduğu için son derece mutluyuz. Her zaman ‘iktidar partisinin gücü’ diye söylenir. Gerçekten iktidar partisinin gücü budur. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, Ankara’da, İstanbul’da yapmış olduğumuz görüşmelerde güçlü bir duruşla burası bu şekle geldi. Önceki dönem müteahhidin yaptığı, şimdiki müteahhidin yaptığı arasında 5 misli kalite farkı var. kırılanları, sökülenleri, değiştirilenleri görüyoruz. yeni yapılanları görüyoruz, o kadar çok kaliteli bir iş yapılıyor. Bu bizim için önemli. Önceki sistemle bitmiş olsaydı, şuna inanın ki, 5 sene içerisinde ne asma tavan, ne su, nede elektrik tesisatı randımanlı çalışmayacak bir haldeymiş. Bunlar giderildi, çok tamir yapıldı. Buradan teknik heyetimize ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma ile yıllarca bir sorun yaşanmadan devam edecek bir inşaatı tamamlıyorlar. Bu işe emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
 
 
AĞUSTOS’TA ITKM’NİN BİTİŞ ZAFERİNİ KUTLAMAK İSTİYORUZ
 
Ağustos’ta ITKM’nin bitiş zaferini kutlamak istediklerini söyleyen AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de, inşaatın bu noktaya getirilmesinde Başkan Başdeğirmen’in büyük katkısı olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Recep Özel, “Isparta’mızın il merkezinin kalbindeyiz. Çok belediye başkanlarımız burada güzelleştirmek, iyileştirmek için çabalar sarf ettiler. Projeler çizildi, inşaatlar başladı, yıkıldı, yapıldı. En son bir önceki dönem belediye başkanımız seçimlere yaklaşılırken, burayı ‘yüzde 80 dolayına getirdik’ şeklinde seçimi alabilmek için bir takım söylemlerde bulunuyordu. Şu anda yüzde 80 seviyesi denilen inşaata şu an bir baktık ki, bütün o imalatların tamamen değiştirildiğini, söküldüğünü yerine yeni imalatların konduğunu ve bunun kalite olarak da birisi 5.sınıftaki malsa, şu anda en kaliteli imalatın yapıldığını burada görüyoruz. Sadece burayı bitirmek değil, geçmiş dönemden yüzde 80 seviyesinde bıraktık denilen yerde alıp, geri kalan yüzde 20’yi bitirmiş olsaydı, çok basit ve ucuz maliyetle burası bitirilebilirdi. Neredeyse yeniden bir AVM yapmaktan daha zor şartlarda, daha külfetli, maliyetli burada bir iş yapıldı. Sağ olsun TMSF kayyum heyeti belediyemizin ve Ispartalımızın bu feryadını duyarak elini taşın altına değil, gövdesini koyarak bu hale getirdi. Müteahhit firma Kültür Merkezinin tamamlanması için mayıs ayı diyor. Tam açılışını ise inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramında yapabilirsek, ITKM’nin kurtuluş zafer bayramı olacak. ITKM ismi herkesin hafızasında iyi anılmıyor. Burayı yeni bir isimle, markayla buranın açılışını yaparız diye düşünüyorum. Burada güzel bir çalışma sürüyor. Isparta’ya şehir merkezinde Türkiye’nin diğer illerindeki avmlerden çok daha farklı bir konseptte bir merkez oluşturuluyor. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu süreçte, buranın bu noktaya gelmesinde Şükrü Başkanın büyük payı var. Belediye başkanlığı seçimlerinde birileri ‘ben buraya ayağımla tekme vurup gireceğim, açacağım’ gibi afaki laflar etti. Evet o şekilde açıp girmek kolayda arkadaşımız buranın halini bilmediği için o tür beyanlarda bulunuyor. Biz buraya gireceğiz ama sağlıklı ve uzun süre kullanımlı bir daha tamir, tadilata ihtiyaç duyulmayacak kaliteli bir binayı Isparta’ya kazandırıyoruz. ‘iki yıl oldu hani nerede?’ diyenleri de buradan 30 Ağustos’ta açılışa davet edelim inşallah. Başta Şükrü Başdeğirmen başkanımız olmak üzere, buradaki teknik heyetimize, çalışanlara teşekkür ederim. Şükrü Başkan burası için meclisten karar aldı, riskler üstlendi, bu noktaya getirdik. Risk eşittir, iyi hizmet diyelim. Şükrü Başkanımız inşallah daha güzel işlere de imza atacaktır” dedi. 

KAYNAK: ISPARTA BELEDİYESİ
 
10-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-210-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-110-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-310-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-410-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-510-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-710-04-2021-milletvekili-recep-ozel-itkm-inceleme-6

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje
Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...
Isparta'da bir kumar operasyonu
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Isparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. Kasap
ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleri
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİNEYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİN05 Nisan 2021
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDIISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI07 Nisan 2021
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni HaberlerTürkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler05 Nisan 2021
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pilBu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil05 Nisan 2021
Isparta'da bir kumar operasyonuIsparta'da bir kumar operasyonu05 Nisan 2021
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'teDepreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te07 Nisan 2021
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...05 Nisan 2021
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandıIsparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı06 Nisan 2021
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlarEmniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar06 Nisan 2021
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!07 Nisan 2021
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandıYakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı07 Nisan 2021
Batı Akdeniz Mart Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiBatı Akdeniz Mart Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi05 Nisan 2021
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanıIsparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı06 Nisan 2021
DARBE İMALI BİLDİREYE KARŞI ‘TÜRK MİLLETİ CANINI ORTAYA KOYMAYA HAZIRDIR’DARBE İMALI BİLDİREYE KARŞI ‘TÜRK MİLLETİ CANINI ORTAYA KOYMAYA HAZIRDIR’04 Nisan 2021
Isparta Belediye Başkanı: “Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal”Isparta Belediye Başkanı: “Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal”05 Nisan 2021
Isparta Haber: Fevzi Özdemir'den Ömer bin Abdülaziz yazısıIsparta Haber: Fevzi Özdemir'den Ömer bin Abdülaziz yazısı06 Nisan 2021
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satışIsparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış08 Nisan 2021
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesi Eğitimi Video Konferans Yöntemiyle YapıldıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesi Eğitimi Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı05 Nisan 2021
Eski Isparta Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözleriEski Isparta Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözleri06 Nisan 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde BulunduIsparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu08 Nisan 2021