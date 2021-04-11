Isparta’nın kalbindeki ITKM inşaatının kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı. Diğer kısımların tamamlanması için dış imalatlarla birlikte 350’nin üzerinde işçi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITKM inşaatında incelemelerde bulundu. Heyete AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatları da eşlik etti.Şehrin geçen 23 yılına damga vuran ve bugüne kadar kamuoyunda ‘bitmeyen inşaat’, ‘yılan hikâyesine dönen inşaat’, gelin arabalarında kullanılan ‘aşkımız ITKM inşaatı gibi bitemesin’ şeklinde yazılara konu inşaat tamamlanmak üzere.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldikten sonra üzerinde en fazla mesai harcadığı konuların başında gelen ITKM inşaatının Pazar Cami kısmı 2019 yılının Ramazan Ayında Kadir Gecesinde hizmete açılmıştı. Kültür Merkezinin inşaatında ise sona yaklaşıldı. 350’nin üzerinde işçinin çalıştığı inşaatta AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, belediye meclisi üyeleri, başkan yardımcıları ve teşkilat yönetimleri incelemelerde bulundular.ITKM inşaatının kültür merkezi, Pazar Cami ve diğer inşaat alanlarında incelemelerde bulunan AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, inşaatın son durumuyla ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Mayıs ayı sonuna kadar ITKM’nin Kültür Merkezi bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini belirten yüklenici firmanın Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Esra Süslü, “Ağustos ayının sonuna kadar AVM’yi kiracılarımıza teslim etmek istiyoruz” dedi. Süslü, “27 Nisan’da başlamış olduğumuz maratonun sonuna yaklaşmaktayız. 2 aylık daha yoğun bir çalışmamız var. 26 Mayıs’ta konferans salonlarını, kültür merkezini ve ortak alanlarımızı açmayı planlıyoruz” ifadesinde bulunurken, diğer alanların çalışmalarının da kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlattı. Süslü, “Mayıs ayı sonunda misafirlerimizi, Ispartalılarımızı ağırlayabileceğiz. Dış imalatlarımız dahil yaklaşık 350 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz Ağustos ayının sonu gibi burayı tamamlamayı istiyoruz. Eylül ayını kaçırmadan ki, kiralamalarda bir eylül ayı konsepti var. Amacımız bu sezonu kaçırmadan bu AVM’yi kiracılara teslim edebilmek” görüşlerinde bulundu.Isparta’ya çok güzel bir yaşam alanı kazandırıldığına dikkat çeken AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, “Burayı yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Şükrü Başdeğirmen yapar” diyerek şunları söyledi:“Gelinen şu aşamada görüyoruz ki, AK Parti Belediyeciliğinin, Şükrü Başkanımızın ve vekillerimizin büyük gayretleri neticesinde Isparta’ya çok güzel bir alışveriş merkezi kazandırılmak üzere. Burada alelade bir inşaat çalışmasını tamamlamak değil, Isparta’mıza, hemşehrilerimize yakışır şekilde bir inşaatın tamamlanması söz konusu. Isparta’mız çok büyük bir değeri inşallah Şükrü Başkanımızın zamanında kazanacak. Biz AK Parti Belediyeciliği olarak seçimlere girerken bir söz söyledik. ‘Burayı yaparsa Şükrü Başkan yapar, yaparsa AK Parti yapar’ dedik. İnşallah başkan beyin imzası, AK Parti teşkilatının, belediyeciliğinin imzası ile burası hizmete sunulacaktır”AK Parti Isparta İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan da, AK Parti’nin ve Başkan Başdeğirmen’in ITKM’nin bitirilmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Armağan, “Burayı gerek partimizin, gerek belediye başkanımızın en önemli icraatlarından birisi olarak değerlendiriyoruz. ITKM’nin bitirilmesi Şükrü Başkanımıza nasip olacak. Isparta’ya sosyal donatı alanı ve alış veriş merkezi olarak şehrimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” görüşlerinde bulundu.Amaçlarının ITKM inşaatını Isparta’nın gündeminden düşürmek olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ağustos ayı içerisinde kiracıların buraya girmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.ITKM’de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Teknik heyet ve çalışanlar burada fedakarca, mesai mefhumu olmadan çalışıyorlar. TMSF’nin ve inşaat firmasının, bizlerin amacı buranın artık gündemden düşmesi. Arkadaşlar burasının problemlerinin çözülmesi için çok büyük gayret gösteriyorlar. Teknik heyette bulunan arkadaşlar şehir dışından geldiler. Burada vatandaşların söylemlerini gördüler. ‘bitmeyen inşaat’, ‘yılan hikayesine dönen inşaat’, ‘aşkımız ITKM gibi bitmesin’ diye gelin arabasına yazılan bir inşaat artık bitmek üzere. Ağustos ayında kiracıların buraya girmesini hesaplıyoruz, eylül ayında da vatandaşlarımızla burada alışveriş yapmaya başlayacağız. 7600 metrekarelik Kültür Merkezimiz de son derece modern bir şekilde yapıldı. Kültür Merkezimiz daha önce tamamlanacak. Kültür Merkezinin etkinlik alanının çok daha farklı olduğunu gösterebilmek adına arkadaşlarımız o bölümün dış cephe kaplamasını ayrı bir şekilde yapıyorlar. Kültür Merkezi dış cephe kaplama işi de bitmek üzere. 10 gün içerisinde de dış cephe tamamlanmış olacak. Tabi ki, 23 yıllık bu problemi bitirmek bizlere nasip olduğu için son derece mutluyuz. Her zaman ‘iktidar partisinin gücü’ diye söylenir. Gerçekten iktidar partisinin gücü budur. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, Ankara’da, İstanbul’da yapmış olduğumuz görüşmelerde güçlü bir duruşla burası bu şekle geldi. Önceki dönem müteahhidin yaptığı, şimdiki müteahhidin yaptığı arasında 5 misli kalite farkı var. kırılanları, sökülenleri, değiştirilenleri görüyoruz. yeni yapılanları görüyoruz, o kadar çok kaliteli bir iş yapılıyor. Bu bizim için önemli. Önceki sistemle bitmiş olsaydı, şuna inanın ki, 5 sene içerisinde ne asma tavan, ne su, nede elektrik tesisatı randımanlı çalışmayacak bir haldeymiş. Bunlar giderildi, çok tamir yapıldı. Buradan teknik heyetimize ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma ile yıllarca bir sorun yaşanmadan devam edecek bir inşaatı tamamlıyorlar. Bu işe emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ağustos’ta ITKM’nin bitiş zaferini kutlamak istediklerini söyleyen AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de, inşaatın bu noktaya getirilmesinde Başkan Başdeğirmen’in büyük katkısı olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Recep Özel, “Isparta’mızın il merkezinin kalbindeyiz. Çok belediye başkanlarımız burada güzelleştirmek, iyileştirmek için çabalar sarf ettiler. Projeler çizildi, inşaatlar başladı, yıkıldı, yapıldı. En son bir önceki dönem belediye başkanımız seçimlere yaklaşılırken, burayı ‘yüzde 80 dolayına getirdik’ şeklinde seçimi alabilmek için bir takım söylemlerde bulunuyordu. Şu anda yüzde 80 seviyesi denilen inşaata şu an bir baktık ki, bütün o imalatların tamamen değiştirildiğini, söküldüğünü yerine yeni imalatların konduğunu ve bunun kalite olarak da birisi 5.sınıftaki malsa, şu anda en kaliteli imalatın yapıldığını burada görüyoruz. Sadece burayı bitirmek değil, geçmiş dönemden yüzde 80 seviyesinde bıraktık denilen yerde alıp, geri kalan yüzde 20’yi bitirmiş olsaydı, çok basit ve ucuz maliyetle burası bitirilebilirdi. Neredeyse yeniden bir AVM yapmaktan daha zor şartlarda, daha külfetli, maliyetli burada bir iş yapıldı. Sağ olsun TMSF kayyum heyeti belediyemizin ve Ispartalımızın bu feryadını duyarak elini taşın altına değil, gövdesini koyarak bu hale getirdi. Müteahhit firma Kültür Merkezinin tamamlanması için mayıs ayı diyor. Tam açılışını ise inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramında yapabilirsek, ITKM’nin kurtuluş zafer bayramı olacak. ITKM ismi herkesin hafızasında iyi anılmıyor. Burayı yeni bir isimle, markayla buranın açılışını yaparız diye düşünüyorum. Burada güzel bir çalışma sürüyor. Isparta’ya şehir merkezinde Türkiye’nin diğer illerindeki avmlerden çok daha farklı bir konseptte bir merkez oluşturuluyor. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu süreçte, buranın bu noktaya gelmesinde Şükrü Başkanın büyük payı var. Belediye başkanlığı seçimlerinde birileri ‘ben buraya ayağımla tekme vurup gireceğim, açacağım’ gibi afaki laflar etti. Evet o şekilde açıp girmek kolayda arkadaşımız buranın halini bilmediği için o tür beyanlarda bulunuyor. Biz buraya gireceğiz ama sağlıklı ve uzun süre kullanımlı bir daha tamir, tadilata ihtiyaç duyulmayacak kaliteli bir binayı Isparta’ya kazandırıyoruz. ‘iki yıl oldu hani nerede?’ diyenleri de buradan 30 Ağustos’ta açılışa davet edelim inşallah. Başta Şükrü Başdeğirmen başkanımız olmak üzere, buradaki teknik heyetimize, çalışanlara teşekkür ederim. Şükrü Başkan burası için meclisten karar aldı, riskler üstlendi, bu noktaya getirdik. Risk eşittir, iyi hizmet diyelim. Şükrü Başkanımız inşallah daha güzel işlere de imza atacaktır” dedi.