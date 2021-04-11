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Isparta İmsakiyesi: 2021 Isparta İftar ve Sahur Vakitleri

Isparta İmsakiyesi: 2021 Isparta İftar ve Sahur Vakitleri
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İmsakiyesi: 2021 Isparta İftar ve Sahur Vakitleri
 
2021 yılında Isparta imsakiyesi iftar ve sahur zamanları çizelge üzerinden gün bazlı olarak öğrenilir. 2021 Isparta imsakiyesi sayesinde Ramazan’ın ilk günü 13 Nisan’dan son günü olan 12 Mayıs’a kadar tüm vakit bilgilerine erişilir. İftarın sözcük manası, Ramazan ayında yenilen akşam yemeği veya oruç açma zamanı olarak yapılabilir. İmsakiyede yer alan akşam ezanları, iftar saatlerini ifade eder. Sahur vakti ise oruca başlamadan önce yeme içmenin kesilmesini gerektiren imsak vaktinin girmesidir. 2021 yılının ilk Ramazan ayı günü Isparta için sahur vakti, 04:52 iken iftar zamanı 19:38’dir. Ramazan’ın son günü ise sahur vakti 04:06 iken iftar vakti 20:05 olacaktır.
 
Isparta İmsak Vakti 2021
 
2021 yılı Isparta sahur vakti oruç tutmaya başlamadan önce yenilecek son yemeğin bitirilmesi gerektiğini gösteren zamandır. İmsak vaktinin girmesi, oruca niyet edilmesi ve sahurun sonlandırılmasını ifade eder. İmsak vaktinden itibaren oruç tutulmaya başlanmış demektir. 13 Nisan 2021’de ilk Ramazan orucu için Isparta imsak vakti 04:52’dir. 12 Mayıs’ta eda edilecek olan son oruç için ise 04:06 olarak belirlenmiştir. Isparta’nın ilçelerine göre vakitlerde birer veya ikişer dakikalık oynamalar olması mümkündür.
 
Isparta İftar Vakti 2021
 
2021 yılı Isparta iftar vakti oruçların açılması gereken zamanı ifade eder. Akşam ezanı vakitleri, aynı zamanda iftar saatleridir. Isparta merkezde ilk oruç için iftar vakti 19:38’dir. 2021 yılının son Ramazan orucunda Isparta’ya göre iftar vakti ise 20.05’tir. 2021 Isparta imsakiyesi üzerinden tüm vakitlerin bilgisine ulaşmak mümkündür. Sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra teravih namazı saatlerine imsakiyeler üzerinden erişilebilir.
 
2021 Ramazan İmsakiyesi Isparta
 
2021 Ramazan imsakiyesi tüm bir ay boyunca ihtiyaç duyulan vakitlerin öğrenilmesini sağlar. Orucun başlangıcı olan imsak vakitlerinden akşam ezanına kadar pek çok vakte Isparta imsakiyesi üzerinden erişilir. 2021 Ramazan ayı boyunca Isparta merkez için sahur ve iftar saatleri şu şekilde sıralanır:
 
  • 13 Nisan: 04:52 - 19:38
  • 14 Nisan: 04:51 - 19:39
  • 15 Nisan: 04:49 - 19:40
  • 16 Nisan: 04:47 - 19:41
  • 17 Nisan: 04:46 - 19:42
  • 18 Nisan: 04:44 - 19:43
  • 19 Nisan: 14:42 - 19:43
  • 20 Nisan: 04:40 -19:44 
  • 21 Nisan: 04:39 - 19:45
  • 22 Nisan: 04:37 - 19:46
  • 23 Nisan: 04:35 - 19:47
  • 24 Nisan: 04:34 - 19:48
  • 25 Nisan: 04:32 - 19:49
  • 26 Nisan: 04:31 - 19:50
  • 27 Nisan: 04:29 - 19:51
  • 28 Nisan: 04:27 - 19:52
  • 29 Nisan: 04:26 - 19:53
  • 30 Nisan: 04:24 - 19:54 
  • 1 Mayıs: 04:22 - 19:55
  • 2 Mayıs: 04:21- 19:56
  • 3 Mayıs: 04:19 - 19:56
  • 4 Mayıs: 04:18 - 19:57
  • 5 Mayıs: 04:16 - 19:58
  • 6 Mayıs: 04:15 - 19:59
  • 7 Mayıs: 04:13 - 20:00
  • 8 Mayıs: 04:12 - 20:01
  • 9 Mayıs: 04:10 - 20:02
  • 10 Mayıs: 04:09 - 20:03
  • 11 Mayıs: 04:08 - 20:04
  • 12 Mayıs: 04:06 - 20:05
 
2021 Isparta imsakiyesi her yıl yenilenerek Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanlara yardımcı olur. 2021 Ramazan ayı boyunca güncel olan imsak, akşam ve yatsı vakitlerinin öğrenilmesi Isparta imsakiyesi sayesinde mümkündür.
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