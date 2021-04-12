İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri sağlıklı nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gelendost'lu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyorum.





