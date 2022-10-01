“Sonuç her ne olursa olsun tüm Üyelerimizle

ve Yöneticilerimizle Fikir Alış-Verişi yapacağız”

ITSO Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan seçim öncesi birlik ve beraberlik mesajları verdi. ITSO’da hizmet etmenin fedakarlık ve memleket sevdası demek olduğunu belirten Tutar, “Tek isteğimiz Isparta’mıza en iyi şekilde güzel hizmetler edebilmektir. Seçimler bir demokrasi yarışıdır, sonuç her ne olursa olsun tüm üyelerimizle ve yöneticilerimizle oturup fikir alış verişi yapmak istiyoruz” dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan seçim öncesi heyecan dorukta. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, yarınki seçim öncesi yaptığı açıklamada birlik beraberlik mesajları verdi. 2 listenin yarışacağı yarınki seçimlere tüm üyeleri davet eden ve üyelerin mutlaka oy kullanması çağrısında bulunan Tutar, “Seçimler bir demokrasi yarışıdır, 1 Ekim’deki seçimin de demokrasi şöleni şeklinde geçeceğine inancımız tamdır. Üyelerimiz seçim günü saat 09.00 dan itibaren Ticaret ve Sanayi Odamızın ikinci katında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilirler. Oy kullanma işlemi saat 17.00’e kadar devam edecek” dedi.



3370 KİŞİ OY KULLANACAK

Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimlerinde 45 kişilik Meclis üyelikleri ve 16 ayrı Komite üyelikleri için 3370 ITSO üyesi oy kullanabilecek.

Yargı gözetiminde yapılacak olan ITSO seçimlerine ilişkin bilgi veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, ITSO’ya üye 6778 üye bulunduğunu belirterek bunlardan 4475’inin aktif durumda olduğunu ifade ederek, “Bunlardan 3370’i seçme ve seçilme hakkına sahip statüde. Yani seçimlerde bu kadar üyemiz oy kullanabilecek. Bunlardan kaçının oy kullanmaya geleceğini ise bilemeyiz. 1 Ekim’deki seçimde 45 kişilik meclis üyeleri belirlenecek, ayrıca 16 ayrı komitenin 45 üyesi de seçilmiş olacak. 16 komite başkanı da yine bu seçimle belirlenmiş olacak. 1 Ekim’deki seçimin ardından bir hafta sonra ise 11 kişilik Yönetim Kurulu üyeliği, Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcılığı için seçim gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu başkanı belirlenmiş olacak” şeklinde konuştu.



SEÇİLİRSEK AYNI HEYECAN VE ŞEVKLE

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, seçim öncesi üyelere yönelik birlik ve beraberlik mesajında şunları dile getirdi:

“Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 155 yıllık köklü tarihi ile geçmişten günümüze kadar Isparta’nın ekonomisine, sanayisine, tanıtımına, tarımına, turizmine yön veren odamızın çıtasını kaldığımız yerden daha da üstlere taşımak ve projelerimizi devam ettirmek adına tekrar yola çıkma kararı aldık. Kıymetli üyelerimizin yeni dönem için teveccühleri olması halinde aynı anlayış ve istekle projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.



GÜNÜMÜZ ARTIK TEKNOLOJİ DÖNEMİ

El yordamı ile iş yapmanın dönemi geçmiştir. Stratejik planlamalarla, eğitimlerle iş insanlarımızı buluşturmak, ufuklarını açmak vizyon gerektirir. Bizler bu vizyona sahip olduğumuzu biliyor ve bunu misyonumuz kabul ediyoruz. Teknolojiyi, ileri iletişim ve pazarlama tekniklerini kullanmak, dünyaya açılmak, sanayici ve esnafımıza arz talep dengesinde yeni pazarlar bulmak, onlara karmaşadaki düzeni göstermek, Isparta yı büyütmek, başladığımız işi tamamlamak amacımızdır.

Ticaret ve Sanayi Odası her zaman birlik ve beraberlikten yana olmuştur. Görevimiz süresince, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerimizle ilişkilerimizi Isparta’nın menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde sürdürdük, Bundan sonra da bu anlayışımızla devam ederek, daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Ekonomi Kampüsü, ekonomiyi ilgilendiren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına birliktelik sağlayan bir kampüstür bu kampüste ayrımcılığa bencilliğe ve egoya yer yoktur. Odamızın kapısı Ispartalı iş insanlarımıza her zaman bir sivil toplum kuruluşunun gereği olarak ayrımcılık yapmaksızın açık oldu, ve açık olmaya devam edecek! Sorun çözen, haklara saygılı, uzlaştırıcı, yapıcı ve adaletli olmayı seçtik, seçiyoruz.

Hiçbir arkadaşımız beklenti içinde göreve talip olmaz, çünkü ITSO’da hizmet etmek demek fedakarlıktır, memleket sevdasıdır. Tek isteğimiz Isparta’mıza en iyi şekilde güzel hizmetler edebilmektir. Seçimler bir demokrasi yarışıdır, sonuç her ne olursa olsun tüm üyelerimizle ve yöneticilerimizle oturup fikir alış verişi yapmak istiyoruz.”