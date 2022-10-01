Eğirdir’de Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

Eğirdir Huzurevi tarafından ilçemiz kır bahçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürü Jale Gözübenli, İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Enis Özdemir, Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, SDÜ Eğirdir SHMYO Yaşlı Bakım Programı Başkanı Öğr.Gör. Faruk Yaşar Gürdal ile çok sayıda öğrenci, kurum müdürü ve Huzurevi sakinleri katıldı.1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Yaşlılarımız ile Üniversite Öğrencileri doyasıya eğlendiler.Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır.