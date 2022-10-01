“Hizmetlerimize kaldığımız

yerden devam etmek istiyoruz”

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar Cumartesi günü yapılacak olan seçimde oy kullanacak üyelere önemli çağrıda bulundu. Adar, üyelerin teveccühleri ile yeniden seçildikleri takdirde hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerinin mesajını verdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra Ticaret Borsası’nda da Cumartesi günü seçim heyecanı yaşanacak.

Yargı gözetiminde yapılacak olan ve Ticaret Borsası’nın Ekonomi Kampüsündeki kendi binasında gerçekleştirilecek seçimlerde 14 kişilik Meclis yönetimi için 226 üyenin oy kullanacağını belirten Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, seçimin Demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni ettiklerini belirterek birlik beraberlik mesajları verdi ve üyelerin mutlaka sandığa gelip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.



13 YILDA BÜYÜK İŞLER

YAPTIĞIMIZA İNANIYORUZ

“13 Yılda Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, “Görev süremiz içerisinde büyük hizmetler yaptığımıza inanıyorum, Borsayı 20 m2 lik küçücük bir odadan kendine ait bir binaya kavuşturduk. Sektöre dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere sektör toplantılarında Isparta Ticaret Borsası üyeleriyle sık sık bir araya gelip, gerçekleşen toplantılar sonucunda borsa üyelerinin öneri ve taleplerinin kamuoyu oluşturması adına da özverili bir çalışma sergiledik.

Isparta Ticaret Borsası olarak Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Eğirdir’de temsilcilikler açtık, böylece uzak ilçelerdeki üyelerimizi Isparta merkezine kadar gelmelerine gerek kalmadan işlerini oldukları yerde görmelerine imkan sağladık.

Ayrıca, haftanın belli günlerinde de Gelendost ve Keçiborlu İlçelerine de hizmet sağlanmaktadır.

İlimizin ve bölgemizin tarımsal ticaretinin geliştirilmesi amacıyla Borsamız tarafından 2002 yılında ilki yapılan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı yıllar itibariyle binlerce tüccar ve üreticinin ziyaret ettiği ülkemizin önemli bir fuarı haline gelmiştir. Yerel dinamikleri harekete geçirerek ilin iç ve dış paydaşlarının da desteğini alarak Isparta’nın tarım ve hayvancılık ekonomisinin büyümesini sağlamak” dedi.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, Dünyada önemli olan coğrafi işaretleme konusunda Gülyağı ve Gülsuyunun coğrafi işeret belgesi aldığını belirterek, “Kalite standardını yükseltmemiz için coğrafi işaretleme çok önemlidir. Biz 14 kişilik bir yönetim kurulumuzla devamlı istişare ediyoruz. Gülyağı coğrafi işareti aldı, coğrafi işaret önemli. Şimdi biz gülyağının, gülsuyunun coğrafi işaretini aldık, elmada da son noktaya geldik” dedi.

Isparta’nın Gül’den sonra Lavanta konusunda da lider konumuna geldiğini kaydeden Adar, yeni döneme ilişkin çok değişik projelerinin bulunduğunu ifade etti.



ÜYELERİMİZ MUTLAKA

OYLARINI KULLANSINLAR

Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, Ticaret Borsasının kendi binasında yapılacak olan seçime 226 üyenin tamamının katılmasını beklediklerini ifade ederek, “Seçim sonucu ne olursa olsun kazanan Borsamız olsun” dedi.