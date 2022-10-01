EKONOMİNİN KALBİ

HİSARCIKLIOĞLU'NU AĞIRLADI

İÇİNDE 11 BİRİM OLAN

EKONOMİ KAMPÜSÜ'NÜN

AÇILIŞI YAPILDI

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ BİLGİÇ,

SEÇİMLERE SİYASET GİRİYOR SÖZÜNE CEVAP VERDİ: BİZDEN RAHATSIZ OLMAYIN



MECLİS Başkan Vekili Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de konuşmasında "Ekonomi Kampüsü benim için de bir gurur. İsabetli bir iş yaptığımızı bugün bir kez daha gördüm. ITSO da seçime gidiliyor. Siyaset girmesin deniyor. Bu yanlış. Bütün paydaşlar bir araya gelirse başarı olur. Bizden rahatsız olmayın. Ben buradaysam tek sebebi Isparta sevdalısı olmamdır." dedi.



TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin Açılışı yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüye geldiğinde, Isparta, gülün ve elmanın başkenti diyerek, "Ispartanın iş dünyası için şansı meclis başkanı, Belediye Başkanıdır. Kanun plan bütçeye gider orada kim vardı Süreyya Vekil, bu nedenle şanslısınız. Belediye başkanı da sizin aranızdaydı şimdi başkan. Valiyi Malatyadan tanırım kendisi de büyük şans. Bu binasının temelini 2016 da Şükrü kardeşimizle beraber atmıştık, bu eseri Isparta’ya kazandırdığınız için Allah nazarlardan saklasın. Biz en zor dönemi bu dönem yaşadık, pandemi de hizmet için çok gayret ettik. 220'nin üzerinde Hükümete talep gönderdik. 4 uluslar arası görevim var, İş dünyası olarak en az hasarla pandemiyi atlatan biziz. Biz üyelerin avukatlığını yaparız, siyasetçi değiliz. Bu merkezde Ahi Ocağının içindeyiz. TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin de açılışını burada yapacağız." dedi. TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin Açılışı yapıldı.

YALTSO Başkanı Yalçın Kurucu ise yaptığı konuşmada, 2018 yılında göreve geldiklerini ve hizmet binası kazandırdıklarını, coğrafi işaret almak üzere önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hindistan'a Gelendost'tan önemli ihracat olduğunu söyleyen Kurucu, Yalvaç ilçesindeki Osbde 23 parsel oluşturduklarını müjdeledi, "Sanayi için Yalvaç'tan omuz vereceğiz" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye Otomobilinin 29 Ekimde fabrikasının açılışını yapacaklarını da müjdeledi.

