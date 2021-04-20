Avşar Cami, Afşar Köyü merkezindedir. Kareye yakın bir plana sahip cami tek şerefeli bir minareye sahiptir. Minare silindirikgövdelidir ve şerefe altında mukarnas süslemeler bulunur. Harim kısmı on iki ahşapsütunla dört sahna ayrılmıştır. Devşirmetaş kaidelere oturan sütunlar ahşap kirişleri taşımaktadır ve bazıları ahşap başlıklıdır.Yuvarlak kavsaralı mihrabı ile minberi orijinaldir. Giriş kapısının üzerinde Bizans Dönemi’ne tarihlenen mermer yapı taşı devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bu parçaüzerinde sonradan eklenen Arapça harflerlekabartma yazı olarak Al-i İmran Suresi’nin97. Ayeti “ve men dehalehükaneeminen” (mealen; ve kim oraya girerse emniyette olur)yazılıdır. Afşar Köyü’nün 16. yüzyıl başındaki nüfus sayımında adının geçtiği ve dolayısıyla kuruluşun söz konusu tarihlere kadargittiği bilinmektedir. Bu sebeple Afşar Camisi’nin de Beylikler Dönemi’ne veya dahaerken bir döneme tarihlendirilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu ahşap cami, Beylikler veya daha erken bir tarihteki SelçukluDönemi’ni yansıtan mimarisi ve tarihçesiylenadir bulunan bir yapı olarak önem arz etmektedir.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü