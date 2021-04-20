gövdelidir ve şerefe altında mukarnas süslemeler bulunur. Harim kısmı on iki ahşap
sütunla dört sahna ayrılmıştır. Devşirme
taş kaidelere oturan sütunlar ahşap kirişleri taşımaktadır ve bazıları ahşap başlıklıdır.
Yuvarlak kavsaralı mihrabı ile minberi orijinaldir. Giriş kapısının üzerinde Bizans Dönemi’ne tarihlenen mermer yapı taşı devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bu parça
üzerinde sonradan eklenen Arapça harflerle
kabartma yazı olarak Al-i İmran Suresi’nin
97. Ayeti “ve men dehalehükaneeminen” (mealen; ve kim oraya girerse emniyette olur)
yazılıdır. Afşar Köyü’nün 16. yüzyıl başındaki nüfus sayımında adının geçtiği ve dolayısıyla kuruluşun söz konusu tarihlere kadar
gittiği bilinmektedir. Bu sebeple Afşar Camisi’nin de Beylikler Dönemi’ne veya daha
erken bir döneme tarihlendirilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu ahşap cami, Beylikler veya daha erken bir tarihteki Selçuklu
Dönemi’ni yansıtan mimarisi ve tarihçesiyle
nadir bulunan bir yapı olarak önem arz etmektedir.
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü