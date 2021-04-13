Şantiyelerdeki dijitalleşmenin öncüsü Hilti, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve yarı otonom mobil tavanda delim robotu Jaibot ile inşaat sektörüne yüksek katma değer sunuyorDünyanın en küçük ülkelerinden Lihtenştayn Prensliği'nde doğan ve bugün yaklaşık 10 bin ürünüyle inşaat el aletleri sektörünün jenerik markası olan Hilti, dijitalleşmenin gücünden yararlanarak sektöre katma değer sağlayan inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. 6 kıtada 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Hilti, inşaat projelerinde iş takibinin dijital olarak kesintisiz bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile iş süreçlerindeki hata payını önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle büyük inşaat projelerinde yaşanan zaman ve bütçe aşımlarının önüne geçebilmek için teknoloji yatırımlarını sürdüren Hilti, BIM verileriyle tasarladığı yarı otonom mobil tavanda delim robotu Jaibot ile de şantiyelerdeki üretkenliğin önemli ölçüde artmasını sağlıyor. Geliştirdiği ürün ve sistemlerle dijitalleşmenin şantiyelerdeki öncüsü ve sektörün çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirten, şantiyelerdeki üretkenlik, takip, güvenlik, hız ve işgücü eksikliği sorunlarının giderilmesinde BIM ve Jaibot'un önemli rol oynayacağını söylüyor.İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilir bir verimlilik sağlayabilmesi için nitelikli çalışan, hatasız veri kaydı, şeffaf ve sağlıklı bir bilgi akışı gibi pek çok unsuru bünyesinde barındırması gerekiyor. İş süreçlerindeki hata oranını en aza indirerek zamandan ve bütçeden tasarruf etmenin yolu ise artık dijitalleşmeden geçiyor. Bu bakış açısıyla dijitalleşmeyi inşaat sektörüne ve şantiyelere taşıyan Hilti, iş süreçlerinde veri takibinin hatasız bir biçimde sürdürülmesini sağlayan yeni anlayışı Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile projelerin yapımı sırasında pek çok kişi tarafından sürekli güncellenen bilgilere bütünsel ve kesintisiz bir biçimde ulaşılmasını ve bu verilerin dijital olarak takip edilebilmesini sağlıyor. İnşaat sektöründeki hata payını azaltan, üretkenliği ve verimliliği artırarak projelerin zamanında teslim edilmesini sağlayan bu sistem, proje sahibine işgücü ve veri takibi konusunda hız ve şeffaflık sunuyor. Daha önce yapılan ölçümlerden elde edilen bilgilere göre çözümler sunarak sahada harcanan zamandan tasarruf etmeyi kolaylaştıran BIM ile maliyetler de önemli ölçüde azaldığından proje sahipleri kazançlı çıkıyor.İnşaat sektörünün verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için dijitalin gücünden yararlanmak gerektiğini söyleyen Hilti Türkiye Pazarlama Direktörü Özgecan Işıltan, "Hilti olarak, teknolojik yatırımlarımızla süreçleri, ekipleri ve verileri akıllıca birbirine bağlayarak şantiyelerdeki dijitalleşmeyi bir adım ileriye taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni anlayışımız BIM ile inşaat sektörüne katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Çalışma disiplinlerine BIM'i dahil eden proje sahipleri, projenin çeşitli kollarını yöneten birçok kişi tarafından sürekli güncellenen karmaşık bilgilere bütünsel ve kesintisiz bir biçimde ulaşabiliyor. Farklı noktalara dağılmış dokümanları tek bir yerde toplayan BIM, bilgi akışındaki yavaşlığın ve tekrarlanmış veri girişlerinin önüne geçiyor. Hata payı çok düşük olan bu veri dokümantasyonu şeffaf bir bilgi akışı sağladığı için başarılı iş süreçlerini de beraberinde getiriyor. Bu sistemin en güzel özelliklerinden biri de sahada harcanan zaman ve emekten tasarruf etmeyi sağlaması. Örneğin, projede belirlenmiş delme yerlerini PLT ile doğrudan sahada göstererek, delim esnasında delinecek noktayı arama sürecini ortadan kaldırıyor." dedi."Müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz"Hilti olarak hayata geçirdikleri ürün ve sistemlerle tasarım aşamasından lojistiğe, uygulamadan kontrol süreçlerine kadar sektörün her alanına bütüncül bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Özgecan Işıltan, sözlerine şöyle devam etti; "Sektörün bugünü ve geleceği olarak gördüğümüz BIM çözümlerimizle verimlilik, kontrollü malzeme kullanımı, şeffaf raporlama süreçleri, kalite kontrol ve lojistik yönetimi, iş sağlığı güvenliği gibi iş sahalarında sorunlu gördüğümüz noktalara değinip, bir projenin yatırım aşamasından bakım onarım aşamasına kadar her noktasında çözümler sunuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana tedarikçi firmadan ziyade çözüm ortağı olmayı hedefleyen bir şirket olarak, BIM yaklaşımında sunduğumuz hizmetlerle bu ortaklığı bir adım daha öteye taşımak istiyoruz."Yarı otonom mobil robot Jaibot ile şantiyelerde yeni dönemHayata geçirdiği yarı otonom mobil tavanda delim robotu Jaibot ile şantiyelerde yepyeni bir dönem başlatan Hilti, bu inovatif çözümüyle de şantiyelerdeki üretkenlik, güvenlik ve işgücü eksikliği sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle fazla sayıda delim gibi fiziksel olarak zorlayıcı işlerde işçilere yardımcı olmak için tasarlanan Jaibot, çalışanlar tarafından uzaktan kumanda ile yönlendirilebiliyor. Görevlerini, BIM verilerine göre kusursuz bir biçimde yerine getiren Jaibot, kablosuz yapısı, uzmanlık gerektirmeyen çalışma disiplini ve tek bir kişi tarafından tabletle kontrol edilebilme özelliğiyle şantiye ve inşaat alanlarındaki iş yükünü hafifletiyor. Kendisini iç mekanda doğru bir şekilde konumlandırabilen Jaibot, şantiyelerde görev tanımı içerisindeki yerleri toz kontrolü yaparak deliyor ve uygulamaya uygun şekilde işaretlemeyi tamamlıyor. Jaibot ile fiziksel olarak zorlayıcı ve riskli işler kolay ve güvenilir bir hale dönüşüyor. Devrim niteliğindeki robotik çözümü Jaibot ile şantiyedeki farklı iş kolları arasında olası uyuşmazlıklardan doğacak zaman kayıplarının önüne geçmeyi planladıklarını belirten Işıltan, böylelikle daha fazla projenin zamanında ve bütçe dahilinde teslim edilmesini sağlamayı hedeflediklerinin altını çiziyor.Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri için ideal çözümJaibot'un, Hilti'nin dijitalleşme yatırımları ve inşaat sektöründeki verimliliği artırma hedefiyle tasarladığı yeni nesil ürünlerden biri olduğunu vurgulayan Işıltan; "Hilti olarak, yıllardır ürettiğimiz makinelerin yanı sıra teknolojik gelişmeler alanında da ciddi Ar-Ge yatırımları yapıyoruz. Bu kapsamda tıpkı BIM gibi Jaibot da kullanıcılarımızın çözüm ortağı olma yolunda bize çok önemli bir yol arkadaşı olacak. Görevlerini BIM verilerine dayanarak yürüten Jaibot, dijital dünyadan gelen teorik verileri yüzde yüz kesinlikle sahaya aktarabiliyor. Uzman becerileri gerektirmeyen, tamamen kablosuz ve kullanımı oldukça kolay olan bu sistem mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri için ideal bir çözüm oluyor." açıklamasında bulundu.