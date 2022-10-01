Isparta 32 Spor FK Yönetim Kurulu üyesi ve Ar-Ge Sorumlusu Burak Akpınar, Isparta 32 Spor Futbol Kulübü Resmi Web Sayfası Projesinin Uygulamaya alındığını söyledi. Akpınar, Web Sayfasında Online Store Ürünleri satışlarının da yakında başlanılacağını ve böylelikle özellikle şehir dışı ve yurt dışında yaşayan taraftarlarımızın artık online olarak Forma, Thsirt, Atkı vb Store Ürünlerine yönelik satın alma taleplerinin de karşılanmış olacağını açıkladı.Isparta 32 Spor FK Yönetim Kurulu Üyeleri. göreve gelindiğinden bugüne kadar Kulübün Kurumsal anlamda da bugüne kadar eksikliği hissedilen ve olması gereken uygulamaları ve projeleri hayata geçirmede yapılan planlamalar doğrultusunda devam ettikleri görülüyor.