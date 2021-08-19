GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Ardıç Gönüllülerinin Projesi Toplantısı Yapıldı

Ardıç Gönüllülerinin Projesi Toplantısı Yapıldı
TÜRKİYE
19 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Ardıç Gönüllülerinin Projesi Toplantısı Yapıldı
2021 yılı başlarında, çekirdek kadro ile çalışmalarına başlayan "Eğirdir Ardıç Gönüllüleri"nin, Eğirdir Gölü Çevresini Ardıç ormanları ile donatmayı planlayan projesi gerçekleşiyor.
Konu ile ilgili olarak dün saat 10.00'da Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Gök, Eğirdir Ardıç Gönüllüleri topluluğunun kurucusu Prof. Dr. Eşref Adalı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Danışmanı, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor İsmail Serkan Ünce, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Emekli Sayıştay Başsavcısı Ali İhsan Gökdal, Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç, Nis Otel Müdürü Mehmet Demirel, hemşehrilerimiz Ali Taş, Hande Özdamar Tığlı, Eren Adalı ile Akın Gazetesi Sahibi Abdullah K. Sinan katıldı.
Toplantıda proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Eşref Adalı, İstanbul'da 2021 yılı başlarında yaptıkları toplantıda, Eğirdir Gölünü çevreleyen dağların ağaçlandırılmasının gündeme geldiğini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin, hazırlanan ağaçlandırma projesini, sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettiğini, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile de gönüllülük esasına dayanan bu projenin gerçekleşme aşamasına geldiğini belirtti.
İleride, tüm Eğirdir Gölü çevresini ardıç ağaçlarıyla donatmayı amaçlayan Eğirdir Ardıç Gönüllüleri olarak, ilk etapta Eğirdir-Konya karayolu, Sorkuncak Köyü yol kavşağında (Baybuğan Mevkii) 8 hektar (80 dönüm) araziye 5 bin adet ardıç ağacı dikileceğini bildiren Prof. Dr. Eşref Adalı, ağaçlandırılacak alanın Eğirdir ve Yeşilada'dan rahatlıkla gözükebilecek bir yer olduğunu ifade etti.
Kaymakam Çelik ise, ağaçların ve ormanlarımızın çok kıymetli olduğunu, dikilecek her ağacın çok değerli olduğunu söyleyerek "bu projenin hazırlanmasından çok mutlu olduk, sivil bir girişimle, gönüllülük esasıyla ağaçların dikilecek olması bizleri mutlu etti. Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınları hepimizin vicdanını sızlattı. Benzeri projelerin devamını diliyorum" dedi.
Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani'de, işletme olarak arazinin dikim hazırlıklarını yapacaklarını, ardıç fidanı temini ile dikimini, alanın çevresinin tel örgü ile çevrilmesi işlemini üstlendiklerini belirtti.
Belediye Başkanı Veli Gök ise, projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 11 Kasım tarihinin ülkemizde ağaç dikimi için geleneksel bir gün haline geldiğini, 11 Kasım'da bu alanda düzenlenecek bir etkinlik ile ardıç fidanlarının dikilebileceğini dile getirdi.
Diğer katılımcıların da konuşmalarıyla katkı sağladığı toplantı, Eğirdir Ardıç Gönüllülerinin, bir sonraki toplantı için yer, tarih ve saatin belirlenmesi ile sona erdi.


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?
Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
Keçiborlu İlçesinde Şehit Ailemiz ve Gazimiz Ziyaret Edildi
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Telefon yedek parça kaçakçılığı operasyonu
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI
Okullar açılıyor yüz yüze eğitim başlıyor işte o tarihler..
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haber
Isparta'da fabrikada Yangın...!
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI
Aşı randevusu alırken dikkat! Çoğu kişi aynı hataya düşüyor...
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
​Milli Eskrimciler Isparta'da Davraz’da Kampa Girdi
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Artık devlet karşılayacak!
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı
Isparta'da emniyetten narkotik operasyon
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisi
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞIISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI17 Ağustos 2021
Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildiKur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi18 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru16 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!Isparta'da fabrikada Yangın...!18 Ağustos 2021
EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ15 Ağustos 2021
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştıKovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı16 Ağustos 2021
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanıIsparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı16 Ağustos 2021
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değiştiSon dakika haberi: ÖTV matrahları değişti13 Ağustos 2021
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!16 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDIISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI19 Ağustos 2021
Isparta'da korona vakaları arttıIsparta'da korona vakaları arttı13 Ağustos 2021
Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdiOkullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi14 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU19 Ağustos 2021
Artık devlet karşılayacak! Artık devlet karşılayacak! 16 Ağustos 2021
Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?14 Ağustos 2021
EĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANIEĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANI14 Ağustos 2021
HABER: ÖTV matrahları değiştiHABER: ÖTV matrahları değişti13 Ağustos 2021
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladıBorcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı13 Ağustos 2021
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladıBakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı16 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haberÖğretmen atamaları ile ilgili önemli haber18 Ağustos 2021