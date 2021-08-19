Ardıç Gönüllülerinin Projesi Toplantısı Yapıldı

2021 yılı başlarında, çekirdek kadro ile çalışmalarına başlayan "Eğirdir Ardıç Gönüllüleri"nin, Eğirdir Gölü Çevresini Ardıç ormanları ile donatmayı planlayan projesi gerçekleşiyor.

Konu ile ilgili olarak dün saat 10.00'da Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Gök, Eğirdir Ardıç Gönüllüleri topluluğunun kurucusu Prof. Dr. Eşref Adalı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Danışmanı, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor İsmail Serkan Ünce, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Emekli Sayıştay Başsavcısı Ali İhsan Gökdal, Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç, Nis Otel Müdürü Mehmet Demirel, hemşehrilerimiz Ali Taş, Hande Özdamar Tığlı, Eren Adalı ile Akın Gazetesi Sahibi Abdullah K. Sinan katıldı.

Toplantıda proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Eşref Adalı, İstanbul'da 2021 yılı başlarında yaptıkları toplantıda, Eğirdir Gölünü çevreleyen dağların ağaçlandırılmasının gündeme geldiğini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin, hazırlanan ağaçlandırma projesini, sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettiğini, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile de gönüllülük esasına dayanan bu projenin gerçekleşme aşamasına geldiğini belirtti.

İleride, tüm Eğirdir Gölü çevresini ardıç ağaçlarıyla donatmayı amaçlayan Eğirdir Ardıç Gönüllüleri olarak, ilk etapta Eğirdir-Konya karayolu, Sorkuncak Köyü yol kavşağında (Baybuğan Mevkii) 8 hektar (80 dönüm) araziye 5 bin adet ardıç ağacı dikileceğini bildiren Prof. Dr. Eşref Adalı, ağaçlandırılacak alanın Eğirdir ve Yeşilada'dan rahatlıkla gözükebilecek bir yer olduğunu ifade etti.

Kaymakam Çelik ise, ağaçların ve ormanlarımızın çok kıymetli olduğunu, dikilecek her ağacın çok değerli olduğunu söyleyerek "bu projenin hazırlanmasından çok mutlu olduk, sivil bir girişimle, gönüllülük esasıyla ağaçların dikilecek olması bizleri mutlu etti. Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınları hepimizin vicdanını sızlattı. Benzeri projelerin devamını diliyorum" dedi.

Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani'de, işletme olarak arazinin dikim hazırlıklarını yapacaklarını, ardıç fidanı temini ile dikimini, alanın çevresinin tel örgü ile çevrilmesi işlemini üstlendiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Veli Gök ise, projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 11 Kasım tarihinin ülkemizde ağaç dikimi için geleneksel bir gün haline geldiğini, 11 Kasım'da bu alanda düzenlenecek bir etkinlik ile ardıç fidanlarının dikilebileceğini dile getirdi.

Diğer katılımcıların da konuşmalarıyla katkı sağladığı toplantı, Eğirdir Ardıç Gönüllülerinin, bir sonraki toplantı için yer, tarih ve saatin belirlenmesi ile sona erdi.





