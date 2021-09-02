EĞİRDİR’İN İÇME SUYU ŞEBEKE

HATTININ YENİLENMESİ ŞART OLDU

İlçemizde yıllardır süre gelen su sorununu çözüme kavuşturmak için Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK göreve başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Küresel ısınma kaynaklı su kaynaklarının azalması, şebeke hattının eski olması, boruların deformasyon yaşaması gibi bir çok sorunların yaşandığı probleme artık neşter vurma vakti geldi.Dün İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat KOÇAL ve teknik ekibi Eğirdir Belediyesi’ne çıkarma yaptılar. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Teknik ekibi ile birlikte başkanlık makamında yapılan toplantı sonucunda ilçemizin içme suyu kaynağı ve içme suyu şebekesinin yenilenmesi hususunda alternatif projeler masaya yatırıldı.İller Bankası Bölge Müdürü Fuat KOÇAL ‘Akdeniz’in incisi olan Eğirdir’imiz her şeyin en iyisine layık olduğu gibi içme suyu konusunda da en temiz, en sağlıklı suyu içme ve kullanma hakkına sahiptir. İlçemize kazandırılacak bu önemli yatırımda belediyemizin sonuna kadar destekçisi olacağımızı taahhüt ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Bugüne kadar ilçemize yapılan yatırımlarda bir çok konuda olduğu gibi içme suyu konusunda da koşulsuz yanımızda olan bizlere teknik destek veren İller Bankası Bölge Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarız, inşallah halkımıza en kısa sürede en kaliteli suyu temin etmek için gerekli çalışmaları yapacağız.’ dedi.Uzun süren toplantı sonucunda Eğirdir Belediyesi ve İller Bankası Bölge Müdürü ve teknik heyeti en uygun proje üzerinde mutabık kalarak gerekli teknik çalışmayı başlattılar.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)