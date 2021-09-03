HALK ELİNDE ISLAH PROJESİ SÜRÜLERİNE ZİYARET

İlimizde yürütülen “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” alt projesi olan “Kıl Keçisinin Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi” ve bu yıl uygulanmaya başlayan küçükbaş hayvanlarda “SOYBİS projesi” kapsamında işletme ziyaretleri devam ediyor.İlimiz merkez Çobanisa köyünden Ali AYAZ ve Sait ÇOBAN’ a ait işletmeler, İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim DİLER ve Öğretim görevlileri, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar KÖROĞLU, Müdürlüğümüz ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde görevli teknik elemanlar tarafından ziyaret edildi.Ziyaret esnasında yetiştiricilerimizle yürütülen projeler ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili genel sorunlar, yaylalardaki su, yol, otlak problemleri ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.