Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Okulları Ziyaret EttiKoronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandan beri kapalı olan okullarımız, alınan tedbirler çerçevesinde tam gün yüz yüze eğitim için kapılarını öğretmen ve öğrencilerine açtı.Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle Atatürk İlkokulunu ve Bağlar İlkokul-Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı, sınıfları gezerek çocuklarla ve öğretmenlerle sohbet etti.Okul ziyaretlerinde okullarda alınan tedbirleri de denetleyen Kaymakam Çelik, öğrencilerden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyerek okul idarecilerden de pandemi kurallarına uymalarını istedi.