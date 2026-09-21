Isparta Valiliği Basın Duyurusu

AFAD Başkanlığımızın planlamasına istinaden ilimizde 23.09.2026 Çarşamba günü ''Fırtına Afeti'' üzerine
tatbikat icra edilecek olup, düzenlenecek olan tatbikat; afet ve acil durumlarda müdahale hizmetlerini
yürütmekle görevli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşların katılımıyla
gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda; 23.09.2026 Çarşamba günü saat 09:00'da
ilimizde gerçekleştirilecek olan "Yerel Düzey Fırtına Kaynaklı Afet Saha ve Masabaşı Tatbikatı" çalışmaları
saha tatbikatı ile koordineli olarak 112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan İl AFAD
Merkezinde gerçekleştirilecek olup sahada ise aynı gün saat: 09.15'de Deregümü Köyünde bulunan Deregümü Ortaokulunda başlayacaktır. Gerçekleştirilecek olan tatbikata tüm basın mensuplarımız davetlidir.