Bugün, 19.08.2026 02:55
Isparta
Yükleniyor...
Toggle navigation
BIST
▼
14127.98
%-0.03
EURO
▲
55.5376
%0.07
Altın
▲
6679.404
%0.04
USD
▲
47.9313
%0.04
ISPARTA
SON DAKİKA
ISPARTA REKLAM AJANSI TANITIM HABERLERİ
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
23:00
/
Müzikte Yeni Nesil Dönemi: Söz Yazarı Sedat Erdoğdu’dan Yapay Zeka ve Trend Değişimi Açıklaması
22:39
/
Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Törenle Açıldı: Sağlıkta Dev Adım!
21:59
/
TOKİ’den Isparta Dahil 51 İlde Dev Fırsat: 540 Konut ve İş Yeri Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor!
21:47
/
Isparta’da Köyler Sağlıklı Altyapıya Kavuşuyor: Şarkikaraağaç’ta 3 Köye Dev Yatırım!
Günün Manşetleri
Anasayfa
mailbot haberleri
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
mailbot haberleri
Tarih:
18.08.2026 16:05
G.Tarihi:
18.08.2026 17:42
344655 Okunma
0
F
X
W
A-
A+
Google Haberler
Isparta Haber'i Takip Et
Son dakika gelişmelerini kaçırmayın.
Takip Et
F
X
W
P
Yazdır
‹
ÖNCEKİ HABER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
❮
❯
POPÜLER HABERLER
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika
Isparta’da Üniversite Öğrencilerini Nasıl Bir Yaşam Bekliyor?
Son Dakika
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Kullanım Politikası
RSS
Facebook
Instagram
Copyright © 2026 ISPARTA HABER
- Tüm hakları saklıdır.
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Bu sitede yayınlanan içerikler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Hak ihlali, düzeltme ve tekzip talepleri için:
haber@ispartahaber.com.tr
Isparta Haber
|
Kullanım Politikası ve Gizlilik Bildirimi