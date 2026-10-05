Isparta Valiliği Basın Duyurusu

ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 2026/72 04.10.2026 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; ▪️5.656 adet sentetik ecza, ▪️85.5 gr sıvı sentetik kannabinoid, ▪️1,71 gr esrar ▪️0,75 gr tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilmiştir.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmış; 04.10.2026 günü adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahsa Adli Kontrol Tedbiri uygulanmış, 2 şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ