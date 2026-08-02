Isparta Valiliği Basın Duyurusu

ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 2026/59 21.07.2026 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ ▪️ “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile, ▪️ “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs olmak üzere; 2 aranan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

Şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ