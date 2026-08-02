Isparta Valiliği Basın Duyurusu

ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 2026/58 11.06.2026 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ 11.07.2026 tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda; ▪️ 19.100 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid,▪️ 1 adet ruhsatsız tabanca,▪️ 2 adet aparat ele geçirilmiştir.
Operasyon kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
Uyuşturucu ile mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle kararlılıkla devam etmektedir.
Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ