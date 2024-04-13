Yargıtay'dan 16 Milyon Emekliyi İlgilendiren Emsal Karar: Emekli Maaşıyla Kredi Ödemeleri Geri Alınamaz!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşıyla kredi borcunu ödeyen emeklileri ilgilendiren önemli bir karar verdi. İşte detaylar:

Kararın Özeti:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği emsal karara göre, emekli maaşı ile kredi ödemeleri gerçekleştirilmesi halinde, bu ödemelerin geri istenemeyeceği belirtildi. Kararda, davacının emekli maaşını mal varlığının bir parçası olarak gösterdiği vurgulandı.

Mahkeme Süreci:

Davacılar, kredi borçlarını emekli maaşları ile ödedikleri için bankadan önceki tahsilatları geri istedi. Ancak, ilk derece mahkemesi bu talebi reddetti. Bunun üzerine davacılar istinaf başvurusunda bulundu ve bölge adliye mahkemesi kararı kabul ederek davanın lehlerine sonuçlanmasına karar verdi.

Yargıtay Kararı:

Ancak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu ve davacıların taleplerini reddetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bu kararı onadı. Kararda, emekli maaşı ile kredi ödemelerini yapanların bu ödemeleri geri isteyemeyecekleri vurgulandı. Ayrıca, bu ödemelerin geri istenmesinin hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirildiği belirtildi.

Sonuç:

Yargıtay'ın bu kararı, emekli maaşıyla kredi ödemeleri yapan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Kararın ardından emekli maaşı ile kredi ödemesi yapanların bu ödemeleri geri isteme hakları bulunmuyor.