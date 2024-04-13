Araç Sahipleri Dikkat! 1 Ocak'ta Başlıyor: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıplarını önlemek amacıyla hayata geçireceği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geri sayıma başladı. İşte detaylar:

Neden Önemli?

Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın UTTS'yi başlatmasıyla, akaryakıt istasyonlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılması sağlanacak. Bu sayede vergi kayıpları engellenecek.

Ne Zaman Başlıyor?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan UTTS, 1 Ocak 2025'te zorunlu hale gelecek.

Nasıl İşleyecek?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen elektronik etiketler, araçların yakıt depo girişine takılacak. Bu etiketlerdeki plaka bilgileri, akaryakıt alımı esnasında otomatik olarak okunarak, vergi beyannamelerinde kullanılacak.

Kimleri Etkileyecek?

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın yaklaşık 8 milyonu, vergi indirimi elde etmek için akaryakıt harcamalarını gider gösteren vergi mükelleflerine hizmet verecek.

Yararları Neler?

Yeni sistemle yıllık yaklaşık 15 milyar TL'lik vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, usulsüz fatura uygulamaları da engellenecek.

Montaj ve Takma İşlemleri

TTB cihazlarının montajı, sadece yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Firmaları tarafından yapılacak. Araçlardan TTB'nin sökülmesi durumunda, cihaz kullanılamaz hale gelecek ve yeniden takılması gerekecek.

Araç sahipleri ve akaryakıt işletmecileri, UTTS'nin zorunlu hale gelmesine kadar gerekli hazırlıkları yapmalı ve sistem hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmalıdır.