81 İlde Dev Operasyon!

Son dakika haberine göre, 81 ilde 4 gün boyunca devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların sokaklarda dolaşmasına izin vermeyeceklerini ve ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Operasyonla ilgili ayrıntıları paylaşan Bakan Yerlikaya, yakalanan şahısların arama kaydı bulunan sürelerine ve işledikleri suçlara göre dağılımını açıkladı. Operasyonlar kapsamında yakalananların arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların başarısıyla ilgili olarak il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik komutanları ve operasyonlara katılan polis ve jandarma birimlerini tebrik etti. Ayrıca, firari suçlularla mücadelenin bayram tatili boyunca da devam edeceği vurgulandı.