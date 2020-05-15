TÜRKER AVM'DE İNDİRİM KAMPANYASI

Türker süper Ramazan kolisi de bulunuyor

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde Ramazan ayı'na özel şok indirimler, süper fiyatlar ve kampanyalar devam ediyor...23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek kampanyaları kaçırmayın. Telefon ile siparişler evlere araç ile servis edilmektedir.Ramazan kolisi paketinde bütçeye uygun fiyatlarda bir çok gıda ürünü bulunuyor. Yine Ramazan ayına özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz hediye kupon uygulamasıda Türker AVM'de...:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14