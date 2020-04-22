GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu

Isparta Hıfzıssıhha Kurul Kararı (22.04.2020-22) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler

Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu
ISPARTA
58 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun  22 sayılı kararı  yayınlanmıştır. 
Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım. 
Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.
 
Karar No : 2020 - 22 - Karar Tarihi : 22/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.
Öte yandan Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda:
  1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,
  2. Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla pide, ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) saat 18.00 itibariyle sonlandırılmasına, iftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin devam etmesine, vatandaşların iftar ve sahur saatinden önce sırada beklerken sosyal mesafeyi korumalarına ve maske kullanmalarına,
  3. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarına ve maske kullanmalarına, bu hususta gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca alınarak denetiminin sağlanmasına,
  4. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına, toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin şekilde denetlenmesine,
  5. Ramazan ayı sürecince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurların (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb. ) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 22.04.2020


 
00010002-1


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu
Isparta'da terör örgütünü öven şahıslara TEM'den operasyon!
İki yeni destek ödemesi başlıyor! Çalışanlardan IBAN'lar istenmeye başlandı
Salda Gölü'nde "el arabalı" ve "tırmıklı" hassas çalışma
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 23 Nisan Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 23 Nisan mesajı...
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Birçok ülke bu hataya düştü
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek
Koronavirüs'te yerli umut! 6 farklı ekip çalıştı kritik rapor...
Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine çifte indirim geliyor
81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi
Isparta 23 Nisan’a hazırlanıyor, tüm evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Sosyal Yardım Şartları Açıklandı! 1000 Lira Verilecek! Bu Kez Kişi Bazlı Değil...
Isparta'da Koronavirüs (Covid-19) İle mücadele kapsamında neler yapıldı? yapılıyor?
Isparta Müftülüğü'nden önemli duyuru
Isparta'da Dezenfektanlar analiz ediliyor! ''Bunlara dikkat edin!'' Uyarısı
Isparta Valisi Seymenoğlu yerinde inceledi ihmal edilmiyor!
Isparta'da göl ortasında izole bir hayat!
Isparta ev yangını! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
SDÜ Bölüm Başkanı sosyal mesafe ve izolasyonu psikolojik açıdan değerlendirdi
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...
Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Isparta'da karaağaç pazarı kapatıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı18 Nisan 2020
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...17 Nisan 2020
Herkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecekHerkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecek16 Nisan 2020
Isparta'da yarış için toplanmışlar! 35.826 TL ceza!Isparta'da yarış için toplanmışlar! 35.826 TL ceza!16 Nisan 2020
Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!19 Nisan 2020
Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!20 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandı17 Nisan 2020
Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulunduIsparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu18 Nisan 2020
Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...20 Nisan 2020
Yeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladıYeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladı19 Nisan 2020
Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvanKoronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan16 Nisan 2020
Yeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlarYeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar20 Nisan 2020
81 il valiliğine yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi gönderildi81 il valiliğine yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi gönderildi16 Nisan 2020
Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...20 Nisan 2020
Üst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiÜst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi17 Nisan 2020
Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!17 Nisan 2020
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendiBakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendi19 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...21 Nisan 2020
Esnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldıEsnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldı18 Nisan 2020
Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...18 Nisan 2020