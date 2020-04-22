ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Karar No : 2020 - 22 - Karar Tarihi : 22/04/2020

Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla pide, ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) saat 18.00 itibariyle sonlandırılmasına, iftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin devam etmesine, vatandaşların iftar ve sahur saatinden önce sırada beklerken sosyal mesafeyi korumalarına ve maske kullanmalarına, Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarına ve maske kullanmalarına, bu hususta gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca alınarak denetiminin sağlanmasına, İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına, toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin şekilde denetlenmesine, Ramazan ayı sürecince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurların (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb. ) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22 sayılı kararı yayınlanmıştır.Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.Öte yandan Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirilmektedir.Bu kapsamda:Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 22.04.2020