ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BİLTENİ





Isparta İl J.K.lığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Isparta İli Merkez ilçesinde ikamet ettikleri belirlenen ve kendilerine ait Facebook isimli sosyal medya hesaplarından PKK-KCK-YPG silahlı terör örgütlerini övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan A.B. , İ.K. ve R.Y. isimli şahıslar Isparta İl J.K.lığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalanmışlardır. Şüpheli Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.



Isparta İl Jandarma Komutanlığının Terör Örgütleri ile mücadelesi aralıksız olarak devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



HABER DETAY:



Isparta'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG ve KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptığı iddia edilen A.B, İ.K. ve R.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.













