Motorinin fiyatı kritik eşikte! Yeni zam geldi: İşte benzin, LPG ve motorin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle akaryakıta üst üste zam gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 TL 39 kuruş arttı. Motorinin litresi İstanbul'da 28,54'e, Ankara'da 28,65'e, İzmir'de ise 28,68'e çıktı.



Brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yükselişe geçti.

Eylül ayının son haftasında olan 80 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, 100 dolar sınırına ulaşarak 98 dolara kadar çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıta üst üste zam gelmeye başladı.



MOTORİNİN FİYATI 1 HAFTADA 5 TL 41 KURUŞ ARTTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapıldı.

Böylece son 1 haftada 4 kez zamlanan motorinin fiyatı 5 lira 41 kuruş artmış oldu.



MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 28 lira 53 kuruşa, Ankara'da 28 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruşa çıktı.



Z AMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Son bir haftada akaryakıta üst üste gelen zamlarla fiyatlar sürekli değişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de ise motorine 1 lira 54 kuruş zam gelmişti.



