Gram altın tepetaklak! Kan kaybı yatırımcıyı fena sarstı

Geçen hafta 1039 TL'yi aşan gram altın fiyatı yeni haftaya ciddi bir düşüşle başladı. Kapalı Çarşı'da gram altının fiyatı bin TL'nin altını gördü. Böylelikle gram altında bir haftada 40TL'lik bir kayıp yaşanmış oldu.



SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarındaki oynaklık gün içinde de devam etti. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükseliş ile gram altın fiyatı 1039 TL'ye kadar yükselmişti. Bugün (10 Ekim 2022) Pazartesi günü altın fiyatlarının ciddi şekilde düştüğü görüldü. İşte altın fiyatlarındaki değişim tablosu:



GRAM ALTIN KAÇ TL?

Kapalı Çarşıda gram altının fiyatı 999 TL'ye kadar düştü. Gram altın 4 Ekim günü 1039 TL ile rekor bir seviyeyi görmüştü. Günü 999 TL ile kapatan gram altında böylelikle 40 TL kayıp yaşanmış oldu.



ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?



Geçtiğimiz hafta ani bir yükselişle başlayarak 1735 dolara kadar yükselen altının onsu Fed'den gelen faiz sinyalleriyle güç kaybetmeye başladı. Fed'in agresif faiz artışlarına devam edeceği yönündeki beklentilerle altının ons yeni haftada 1700 doların altına sarkarak 1680 dolara kadar geriledi.



ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.611,44

1.647,00



ALTIN/ONS FİYATI (Dolar)

1.622,98

1.658,76



CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.445,75

6.567,86



YARIM ALTIN FİYATI

3.212,80

3.294,00



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

920,49

952,03



