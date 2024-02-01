Senirkent Yükseliş Vakfı Yeniden Başkanını Seçti

Senirkent Yükseliş Vakfı'nın Genel Kurulu'nda mevcut başkan R. Ziya Örmeci, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede, vakfın faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunarak kabul edildi. Senirkent Yükseliş Gazetesi'nin maddi zorluklar nedeniyle 2023 Eylül ayından beri yayın yapamadığı belirtildi. Yükseliş Vakfı, BAKA destekli projede deneme amaçlı 105 litre pekmez üretimine başladı.

Genel Kurul'da vakfın faaliyetleri, SOGEP projesi ve diğer projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra, önceki yıllarda yayın hayatına son verilen Senirkent Yükseliş Gazetesi'nin tekrar yayına başlaması için destek çağrısı yapıldı. Ayrıca, BAKA tarafından desteklenen projede üzüm bağları ve badem bahçeleri oluşturularak, deneme amaçlı pekmez üretimine başlandığı belirtildi.

Seçimlere tek listeyle girilen kongrede R. Ziya Örmeci başkanlığındaki yeni yönetim belirlendi. Yönetimde yer alan isimler şu şekilde:

Ecz. Ramazan Ziya ÖRMECİ

Mehmet FİDAN

Mehmet Ali KARCI

Şaban İLİKSİZ

Şenle KILIÇ

Erkan TÜRKER

Ramazan ALAN