Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural'dan Projeler: Ayağı Yere Basan Hizmetler Geliyor

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Isparta Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, kente değer katacak önemli projelerini açıkladı. Tural, projelerinin ayağı yere basan, Isparta Belediyesi'nin imkanlarıyla gerçekleştirilebilecek projeler olduğunu vurguladı. İşte Tural'ın projelerinden bazıları:

STK Kampüsü Projesi: Isparta'daki sivil toplum kuruluşları için bir kampüs modeli oluşturarak, yer sorunu yaşayan STK'lara modern hizmet binaları sunma. Vakıf Üniversitesi Kurma: Isparta'da Vakıf Üniversitesi kurularak öğrenci sayısını artırma hedefi. Isparta'nın öğrenci şehri kimliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapma. Öğrencilere Yönelik Hizmetler: Öğrencilere yönelik olarak giysi yıkama merkezi kurma projesi ile öğrencilerin sosyal yaşamlarına destek olma. Hasta Yakını Konukevi Projesi: Isparta'nın sağlık şehri olma hedefi doğrultusunda hasta yakınlarına konaklama imkanı sunacak konukevi projesi.

Ahmet Tural, projelerini açıklarken, Isparta halkının önüne gerçekçi ve uygulanabilir projelerle çıktıklarını ve ayağı yere basan hizmetler sunacaklarını ifade etti.