Ahmet Tural, Kuşçular Kahvesi'nde Güvercin Tutkunlarıyla Buluştu

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Isparta'daki kuş meraklılarının buluşma noktası olan Kuşçular Kahvesi'ni ziyaret etti. Kahve sahibi Ömer Çivici'nin başlattığı güvercin mezadına katılan Tural, satın aldığı güvercini en genç güvercin tutkunu çocuğa hediye etti. Kuş tutkunlarıyla bir araya gelen Tural, kuş meraklıları için yeni alanlar oluşturacaklarını ifade etti.Ziyaret sırasında konuşan Ahmet Tural, Isparta'da yaşatılan bu güzel kültür için teşekkür ederek, eğer seçildiklerinde bu kültürün devam etmesi için her türlü desteği sağlayacaklarına söz verdi. Kuş tutkunlarına hitap eden Tural, gençlere kuş sevgisini ve insan sevgisini aşılamaya devam etmek gerektiğini belirtti. Ökzübattı bölgesinde kuş yuvaları oluşturacakları bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Tural, kuş tutkunlarını bu projeye destek olmaya davet etti ve burayı halka açma sözü verdi.Ayrıca, Ahmet Tural Filistin'in işgaline dikkat çekerek, İsrail'i kınadı ve dünya barışı için beyaz güvercin uçurarak barış mesajı verdi. Bu anlamlı hareketi, katılımcılardan büyük alkış aldı.