Memur-Sen Isparta Şubesinden Memur Maaşlarına Tepki Eylemi

Memur-Sen Isparta İl Temsilcisi Selami Kılınç, kamu memur maaşlarına yapılan teklifin yetersiz olduğunu vurgulayarak "Refah payı içeren gerçekçi bir teklif bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifini açıklamasının ardından Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı protesto eylemi düzenleme kararı aldı.

Kitlesel Protesto Isparta’da Gerçekleşti

Bu çerçevede, Memur-Sen Isparta şubesi tarafından Belediye İşhanı önünde kitlesel protesto eylemi düzenlendi. Eyleme Isparta Memur-Sen Temsilcisi Selami Kılınç ve diğer sendika temsilcileri ile üyeler katıldı.

Selami Kılınç: "Kamu Görevlilerinin Sesini Duyurmak İçin Buradayız"

Eylemde konuşan Selami Kılınç, kamu görevlilerinin alın teri ve emeğiyle ülkenin yükseltilmesi için çalıştığını ve hizmet ettiğini belirterek, yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Kamu işvereninin verdiği tekliflerin memur ve emeklilerin beklentilerine cevap vermediğini ve adaletsizlik yarattığını söyleyen Kılınç, enflasyonun altında kalan zam tekliflerinin sorunları çözmediğini vurguladı.

"Refah Payı İhtiyacı Artık Kaçınılmaz"

Selami Kılınç, kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek "Refah payı" ihtiyacının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Memur-Sen olarak gerçekçi ve rasyonel teklifler sunduklarını, kamu işvereninden de bu tekliflere cevap beklediklerini dile getiren Kılınç, kamu görevlilerinin emeğinin ve alın terinin hakkının verilmesini istedi.

Toplu Sözleşme Masası Talebi

Selami Kılınç, toplu sözleşme masasının sorunların çözümü için en uygun yer olduğunu vurgulayarak, kamu işvereninden beklentilerinin gerçekçi ve adaletli bir zam teklifi olduğunu belirtti. Ayrıca, kamu görevlilerinin yaşadığı diğer sorunların da masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Emek Mücadelesi ve Örgütlü Güç Vurgusu

Selami Kılınç, eylemi, ülkenin zor zamanlarında her zaman vatandaşın yanında olan Memur-Sen ailesinin sorumluluk bilinci ve örgütlü gücü olarak tanımlayarak, kamu işvereninin seslerini duymasını ve gereğini yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.